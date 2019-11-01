Лагард відсьогодні керує Європейським центробанком



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Колишня очільниця МВФ Крістін Лагард 1 листопада стала до керма Європейського центробанку

Крістін Лагард замінила Маріо Драгі, який був президентом ЄЦБ з 1 листопада 2011 року по 31 жовтня 2019 року

Крістін Лагард приступила до виконання обов’язків президента Європейського центрального банку.

Відповідне повідомлення оприлюднене у п’ятницю на сайті ЄЦБ.

«Крістін Лагард, колишній директор Міжнародного валютного фонду, приступила сьогодні до обов’язків президента Європейського центрального банку (ЄЦБ). Вона була призначена Європейською Радою 18 жовтня 2019 року на термін у вісім років», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,що Крістін Лагард замінила Маріо Драгі, який був президентом ЄЦБ з 1 листопада 2011 року по 31 жовтня 2019 року.

На початку вересня Комітет Європарламенту схвалив призначення Лагард на пост глави Європейського центрбанку.

Нагадаємо, 3 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард тимчасово склала із себе свої повноваження у зв'язку з тим, що представила свою кандидатуру на пост глави Європейського центрального банку.

Згодом міністри економіки і фінансів країн Євросоюзу підтримали рекомендацію Європейської Ради щодо призначення Крістін Лагард президентом Європейського Центрального банку.

Посаду глави МВФ Лагард обійняла у 2011 році, після того як попередній керівник організації Домінік Стросс-Кан пішов у відставку на тлі сексуального скандалу.