Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра

Рефері опинився під серйозним тиском після поєдинку «поліських вовків» із київським «Динамо»

Керівництво житомирського «Полісся» звернулося до Української асоціації футболу з вимогою назавжди усунути від суддівської роботи Дениса Шурмана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Звернення до президента УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль підписали президент житомирян Геннадій Буткевич і новий перший віцепрезидент «Полісся» Олександр Усик. Вони апелюють до низки помилок арбітра.

Скандалом обернувся матч 19-го туру Прем'єр-ліги проти столичного «Динамо». Головний арбітр Балакін і судді VAR Шурман і Слончак ухвалили кілька контроверсійних рішень. Наприклад, оборонець столичного гранда Біловар не отримав червону картку за грубий фол проти житомирянина Емерллаху.

«Вказані рішення є грубими помилками, що мали прямий і визначальний вплив на результат матчу, що позбавили ігрової та чисельної переваги ФК «Полісся» у матчі з прямим конкурентом. У зв’язку з викладеним вище, а також беручи до уваги професійну оцінку, надану Головним експертом з арбітражу, просимо відсторонити від суддівської діяльності Дениса Шурмана – пожиттєво», – йдеться в заяві.

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Поліссям» (2:1) із дублем Пономаренка. Проте, тренерський штаб і керівництво житомирян залишилося незадоволеним роботою суддівської бригади. Зокрема, головний тренер «поліських вовків» Руслан Ротань переконаний, що його підопічні здобули би перемогу за відсутності помилок рефері.

Як наслідок, президент УАФ Андрій Шевченко розкритикував арбітраж у Прем'єр-лізі. Очільник вітчизняного футболу розгніваний рівнем суддівства в елітному дивізіоні. Асоціація розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів і представників профільного комітету.

До слова, Балакін і Шурман нібито пройшли дослідження на «детекторі брехні» після скандального поєдинку. За словами коментатора Віктора Вацка, попередня змова суддів із зацікавленими особами не підтвердилася. Також вони не отримали фінансової вигоди від рішень.