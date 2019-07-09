В аеропорту Амстердама зіткнулися Boeing та Airbus



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Зіткнення сталося після того, як літаки почали рух

Ніхто з пасажирів та екіпажів не постраждав

В аеропорту Схіпхол (Нідерланди) зіткнулися два пасажирських літаки. Про це повідомляє Nu.nl.

Як повідомляє видання, зіткнулися два літаки Boeing 737-800 авіакомпанії KLM та Airbus A320 авіакомпанії ЕasyJet. Представник аеропорту сказав, що зіткнення сталося після того, як літаки почали рух.

В результаті події ніхто не постраждав. На даний момент з'ясовуються причини зіткнення.

Між іншим, з'явилася перша авіакомпанія, яка відмовилася від нового Boeing 737 Max. «Дочка» Saudi Arabian Airlines - лоукостер Flyadeal - повністю переходить на Airbus. Компанія відмовилася від покупки 50 лайнерів Boeing 737 Max.

Крім того, 1 липня у Тель-Авіві здійснив аварійну посадку «Боїнг» з несправним шасі.

Також нагадаємо, літак Wizz Аir, який 1 липня виконував рейс Київ-Дортмунд, здійснив посадку в польському аеропорту Катовіце. Пілоти пояснили, що приводом зміни маршруту стали «технічні причини».