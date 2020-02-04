Іранська влада відразу знала, що український літак був збитий ракетою

Причини цього нападу на наш літак на даний момент не ясні

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Важнейшие улики - опубликованы переговоры диспетчера аэропорта Тегеран с пилотом иранского лайнера, который шел на посадку и сообщил об атаке на украинский «Боинг».

Теперь очевидно, что иранцы знали сразу об атаке на наш самолет, и сразу понимали, что самолет сбит ракетой.

Сознательно соврали, что причины гибели самолета - технические, что самолет якобы повернул обратно к аэропорту.

А это означает, что весьма вероятно - атака на «Боинг» была совершена не случайно. Иначе никто бы ничего не скрывал. Но они думали, удастся ли скрыть от всего мира их преступление. И до тех пор, пока украинские эксперты не обнаружили на месте катастрофы пробитые поражающими элементами фрагменты корпуса «Боинга», иранские власти распространяли дезинформацию.

Причины этого нападения на данный момент не ясны. Это можно выяснить только на судебном процессе. Украина должна требовать суда над иранскими официальными лицами, если сам Иран не предоставит всю необходимую информацию.

Иран опасается, что намеренный характер нападения на самолет будет вскрыт, и сейчас, когда это страшное преступление разоблачили, пытаются тихо снять с себя всякую ответственность.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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