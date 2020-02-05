П'ять країн вимагають від Ірану віддати «чорні скриньки» збитого літака МАУ



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Бортовий самописець літака рейсу PS752

Представники Канади, України, Великобританії, Афганістану і Швеції заявили про необхідність продовження тиску на Іран

П'ять країн, громадяни яких загинули під час аварії українського літака МАУ під Тегераном, знову звернулися до Ірану з вимогою передати «чорні скриньки».

Про це йдеться в повідомленні МЗС Канади.

«Всі країни стурбовані тим, що Іран не передав «чорні скриньки». Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію вимагає, щоб це було зроблено невідкладно. Щоб показати, що Іран, як і раніше, готовий повідомляти про цю подію в повній і прозорій формі, він повинен негайно передати «чорні скриньки», - йдеться в повідомленні.

Представники Канади, України, Великобританії, Афганістану і Швеції заявили про необхідність «продовження тиску заради досягнення підзвітності, прозорості та справедливості для жертв рейсу PS752».

«Крім того, учасники взяли зобов'язання досягти згоди щодо юридичних варіантів переговорів з Іраном про відповідальність за цей вчинок, щоб домогтися справедливості, в тому числі, належних компенсацій для родичів жертв рейсу PS752», - заявили в МЗС Канади.

Як відомо, Франція готова допомогти Україні в дослідженні «чорних скриньок» літака МАУ.

Раніше Іран запросив українських фахівців до розшифровки «чорних скриньок» збитого літака МАУ.

3 лютого стало відомо, що Іран відмовився ділитися з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака МАУ через злив інформації в ЗМІ.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.