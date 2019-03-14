Омелян вирушив у п’ять областей з інспекцією доріг



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Міністр Володимир Омелян їде з ревізією у п'ять областей

Міністр на заході України особисто перевірить стан автошляхів

Міністр інфраструктури Володимир Омелян сьогодні вирушає дорогами України, щоб перевірити їх реальний стан.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Ми вирушили дорогами України: Рівне, Львів, Ужгород, Тернопіль, Чернівці. 5 днів - 5 областей! Будемо перевіряти, спілкуватися, слухати і говорити правду. Бо Правда завжди переможе!», - написав Володимир Омелян.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті перед приїздом президента Петра Порошенка поспіхом латають ями на дорогах. Зазначимо, що президент планує відвідати Закарпатську область завтра, 15 березня.

Також нагадаємо, що минулими вихідними у машини заступника міністра інфраструктури Віктора Довганя під час поїздки по Закарпаттю дорогою Н09 вирвало колесо.

«Дорогами сонячного Закарпаття - 12 годин в машині: Львів - Рахів - Солотвино - Мукачеве - Ужгород - Свалява - Львів. Повна відсутність дорожного покриття на Н09 … Наша машина навіть через яму вилетіла в кювет, добре що швидкість була 20 км/год і тільки вирвало колесо», - написав він 9 березня.

Зазначимо, «Укравтодор» планує цьогоріч відновити від 1500 до 1800 кілометрів українських доріг, що відповідає рівню минулого року.