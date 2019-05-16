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    В Алабамі заборонили аборти: покарання – від 10 до 99 років ув'язнення

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    <span>Губернатор Алабами підписує закон, який забороняє аборти</span> - В Алабамі заборонили аборти: покарання – від 10 до 99 років ув'язнення
    Губернатор Алабами підписує закон, який забороняє аборти

    Закон забороняє будь-яке переривання вагітності навіть у випадках зґвалтування або інцесту

    Губернатор американського штату Алабама Кей Айві підписала закон, який забороняє аборти.

    Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

    «Сьогодні я підписала закон Про захист права на життя жителів Алабами. Для прихильників законопроекту, це рішення є сильним твердженням про те, що Алабама вірить в те, що кожне життя безцінне та священне в божих очах», - заявила Айві.

    Раніше за законопроект проголосували сенатори штату.

    Згідно із законопроектом, аборт стане кримінальним злочином класу А: лікарів можуть засудити до 10 років тюремного ув'язнення за спробу переривання вагітності, та до 99 років - за фактичне проведення процедури.

    При цьому жінку, яка робить аборт, не притягатимуть до кримінальної відповідальності.

    Відповідно до закону, мешканки Алабами зможуть зробити аборт тільки в тому випадку, якщо лікарі доведуть, що процес народження дитини є серйозною загрозою для життя жінки.

    Нагадаємо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у 2018 році в Україні офіційно було зроблено 46 552 аборти.

    У 2018 році парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів. Прем'єр країни назвав це рішення «історичним моментом для ірландських жінок».

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