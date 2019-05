В Алабамі заборонили аборти: покарання – від 10 до 99 років ув'язнення

Закон забороняє будь-яке переривання вагітності навіть у випадках зґвалтування або інцесту

Губернатор американського штату Алабама Кей Айві підписала закон, який забороняє аборти.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

«Сьогодні я підписала закон Про захист права на життя жителів Алабами. Для прихильників законопроекту, це рішення є сильним твердженням про те, що Алабама вірить в те, що кожне життя безцінне та священне в божих очах», - заявила Айві.

Раніше за законопроект проголосували сенатори штату.

Today, I signed into law the Alabama Human Life Protection Act. To the bill’s many supporters, this legislation stands as a powerful testament to Alabamians’ deeply held belief that every life is precious & that every life is a sacred gift from God. https://t.co/DwKJyAjSs8 pic.twitter.com/PIUQip6nmw