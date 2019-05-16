В Алабамі заборонили аборти: покарання – від 10 до 99 років ув'язнення



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Губернатор Алабами підписує закон, який забороняє аборти

Закон забороняє будь-яке переривання вагітності навіть у випадках зґвалтування або інцесту

Губернатор американського штату Алабама Кей Айві підписала закон, який забороняє аборти.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

«Сьогодні я підписала закон Про захист права на життя жителів Алабами. Для прихильників законопроекту, це рішення є сильним твердженням про те, що Алабама вірить в те, що кожне життя безцінне та священне в божих очах», - заявила Айві.

Раніше за законопроект проголосували сенатори штату.

Today, I signed into law the Alabama Human Life Protection Act. To the bill’s many supporters, this legislation stands as a powerful testament to Alabamians’ deeply held belief that every life is precious & that every life is a sacred gift from God. https://t.co/DwKJyAjSs8 pic.twitter.com/PIUQip6nmw — Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) 15 травня 2019 р.

Згідно із законопроектом, аборт стане кримінальним злочином класу А: лікарів можуть засудити до 10 років тюремного ув'язнення за спробу переривання вагітності, та до 99 років - за фактичне проведення процедури.

При цьому жінку, яка робить аборт, не притягатимуть до кримінальної відповідальності.

Відповідно до закону, мешканки Алабами зможуть зробити аборт тільки в тому випадку, якщо лікарі доведуть, що процес народження дитини є серйозною загрозою для життя жінки.

Нагадаємо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у 2018 році в Україні офіційно було зроблено 46 552 аборти.

У 2018 році парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів. Прем'єр країни назвав це рішення «історичним моментом для ірландських жінок».