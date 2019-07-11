В анонсі телемосту з Росією були вислови, які розпалюють ворожнечу – Костинський



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NewsOne і «Россия1» анонсували на 12 липня проведення телемосту «Надо поговорить!»

Як зауважив Костинський, в анонсі скандального телемосту одну з категорій суспільства називали фашистами

В анонсі телемосту між телеканалами NewsOne та «Россия1» на 12 липня були наявні вислови, які мали ознаки розпалювання ворожнечі.

Про це в інтерв'ю «Прямому» заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

«Наш моніторинг показав, що і в анонсі телемосту були наявні вислови, які мали ознаки розпалювання ворожнечі, коли одну з категорій суспільства називали фашистами. Це абсолютно неприпустимо в ефірі українських телеканалів. Ми будемо вивчати ці матеріали», - сказав він.

За словами Костинського, вже сформована робоча група з перевірки телеканалу NewsOne.

«І я сподіваюся, що найближчим часом вона вже буде проведена. І це вже буде друга перевірка телеканалу NewsOne саме з фактів, які мають ознаки розпалювання ворожнечі», - сказав член Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Костинський зауважив, що відповідно до процедури, якщо за однією статтею закону йде систематичне порушення, то Національна рада, коли підтверджує на перевірках ці порушення, має право звернутися до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

Згодом 8 липня телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту.