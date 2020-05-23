«Посади мене, якщо зможеш». Київські судді поскаржилися Венедиктовій на журналістів документ



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Судді Шевченківського районного суду Києва, які ведуть справу колишнього районного прокурора Києва Сергія Нечипоренка

Служителі Шевченківського райсуду Києва заявили про втручання ЗМІ у діяльність суддів

Судді Шевченківського районного суду Києва Оксана Голуб, Олена Мєлєшак і Лідія Щебуняєва звернулися до голови Вищої ради правосуддя і генерального прокурора з повідомленням про втручання у їхню діяльність.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний лист, датований 21 травням.

Служителі Феміди обурило розслідування «Посади мене, якщо зможеш»: безхмарне життя експрокурора після затримання на хабарі», яке підготували журналісти програми «Схеми» на початку березня. У ньому, зокрема, йдеться про колишнього районного прокурора Києва Сергія Нечипоренка, якого близько чотирьох років судять за хабар у $150 тис., досі не отримав вирок та зараз вільно подорожує світом, до того ж вивів з-під арешту численне елітне рухоме та нерухоме майно в Україні, переписавши його на дружину, з якого розлучився через два тижні після затримання.

Натомість, як вважають судді, які розглядають справу Нечипоренка, у сюжеті піддаються критиці та оцінці судові рішення, ухвалені у ході судового розгляду; зазначається «ручне керування системою»; ставиться під сумнів спроможність суду відстояти закон.

«Не зважаючи на те, що у згаданому кримінальному провадженні триває судовий розгляд, характер подання інформації у відеоролику сприймається, що єдиним справедливим результатом судового розгляду даного кримінального провадження, має бути «гучний вирок», як і «гучне затримання» обвинувачених», - вважають судді.

Лист суддів до Вищої ради правосуддя і генпрокурора

Крім цього, служителі Феміди стверджують, що стосовно головуючого суддів Оксани Голуб зібрано інформацію та її поширено під призмою дискредитації перед суспільством (журналісти заявили, що свого часу чоловік судді був помічником прокурора Сергія Нечипоренка - «Главком»).

Також суддям не сподобалися коментарі читачів, які опубліковані під згаданим відеосюжетом на сайті видання «Радіо Свобода». Це, на їхнє переконання, «спрямовано на підрив авторитету судової влади».

Як повідомляв «Главком», під час останньої пресконференції глава держави Володимир Зеленський дорікнув журналістам «Схем» за те, що вони їздять у президентському кортежі, знімаючи його пересування.

«Мені здається, що між владою і журналістикою не можна переходити на особистості, не можна порушувати закон, ким би ми не були. Мені здається, що пан Ткач (розслідувач програми «Схеми» - «Главком») цей баланс порушив, при всій повазі до журналістів», - вважає Зеленський.