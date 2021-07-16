В Арабських Еміратах навчилися штучно викликати дощі (відео)

Синоптики повідомили, що дощі пішли в ОАЕ влітку, коли в Еміратах не випадають опади

Влада почали використовувати дрони, які можуть викликати дощ за допомогою електричних розрядів

В ОАЕ вигадали, як викликати дощ у спекотну погоду. Про це повідомив еміратський портал прогнозу погоди «Марказит аль-Асіфа», передає TengriNews.

Зазначається, що сильні дощі йдуть з середи в різних районах Об’єднаних Арабських Еміратів, незважаючи на 50-градусну спеку в денний час. Дощі випали на північ від селища Хатта в ОАЕ в Хаджарському гірському масиві, в районах Ваді аль-Хілю, Кальба роуд і Хувайлат.

Національне метеорологічне бюро, своєю чергою, також вказало, що дощі пройшли в населених пунктах поблизу міста Аль-Айн столичного емірату Абу-Дабі, де температура піднялася до 47 градусів спеки. Синоптики повідомили, що дощі пішли в ОАЕ влітку, коли в Еміратах не випадають опади, після спеціальних експериментів по засіву хмар.

Бюро прогнозів погоди Катару також попередило, що з наступної суботи до середини тижня в країні, де наразі понад 50 градусів спеки, також можливі дощі попри те, що влітку в Катарі вони ніколи не випадають, а за минулі осінь, зиму і весну слабкий дощ йшов тільки пару раз.

У спекотних і посушливих ОАЕ влада активно розробляє технології по викликанню дощів, зокрема, навесні цього року почалося тестування нових способів збільшення обсягу опадів. З цією метою в Еміратах почали використовувати дрони, які можуть викликати дощ за допомогою електричних розрядів в хмарах без використання хімічних сполук. Ці випробування проводить академія SANAD в Дубаї спільно з вченими британського університету Редінга.

Нагадаємо, на одному з найпопулярніших дубайських пляжів з’явився білборд-басейн, у який можна пірнути. Відомо, що ємність створили для просування інклюзивної колекції одягу для плавання.

Білборд у вигляді басейну має розмір п’ять метрів заввишки і завглибшки три метри. Об’єм води у ньому такий, як у 163 повних ваннах. Виготовлений він із прозорого та надміцного акрилу. Протягом трьох тижнів команда з 32 осіб зводила цю конструкцію.