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    В Арабських Еміратах навчилися штучно викликати дощі (відео)

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    Синоптики повідомили, що дощі пішли в ОАЕ влітку, коли в Еміратах не випадають опади - В Арабських Еміратах навчилися штучно викликати дощі (відео)
    Синоптики повідомили, що дощі пішли в ОАЕ влітку, коли в Еміратах не випадають опади
    Фото: з відкритих джерел

    Влада почали використовувати дрони, які можуть викликати дощ за допомогою електричних розрядів

    В ОАЕ вигадали, як викликати дощ у спекотну погоду. Про це повідомив еміратський портал прогнозу погоди «Марказит аль-Асіфа», передає TengriNews.

    Зазначається, що сильні дощі йдуть з середи в різних районах Об’єднаних Арабських Еміратів, незважаючи на 50-градусну спеку в денний час. Дощі випали на північ від селища Хатта в ОАЕ в Хаджарському гірському масиві, в районах Ваді аль-Хілю, Кальба роуд і Хувайлат.

    Національне метеорологічне бюро, своєю чергою, також вказало, що дощі пройшли в населених пунктах поблизу міста Аль-Айн столичного емірату Абу-Дабі, де температура піднялася до 47 градусів спеки. Синоптики повідомили, що дощі пішли в ОАЕ влітку, коли в Еміратах не випадають опади, після спеціальних експериментів по засіву хмар.

    Бюро прогнозів погоди Катару також попередило, що з наступної суботи до середини тижня в країні, де наразі понад 50 градусів спеки, також можливі дощі попри те, що влітку в Катарі вони ніколи не випадають, а за минулі осінь, зиму і весну слабкий дощ йшов тільки пару раз.

    У спекотних і посушливих ОАЕ влада активно розробляє технології по викликанню дощів, зокрема, навесні цього року почалося тестування нових способів збільшення обсягу опадів. З цією метою в Еміратах почали використовувати дрони, які можуть викликати дощ за допомогою електричних розрядів в хмарах без використання хімічних сполук. Ці випробування проводить академія SANAD в Дубаї спільно з вченими британського університету Редінга.

    Нагадаємо, на одному з найпопулярніших дубайських пляжів з’явився білборд-басейн, у який можна пірнути. Відомо, що ємність створили для просування інклюзивної колекції одягу для плавання.

    Білборд у вигляді басейну має розмір п’ять метрів заввишки і завглибшки три метри. Об’єм води у ньому такий, як у 163 повних ваннах. Виготовлений він із прозорого та надміцного акрилу. Протягом трьох тижнів команда з 32 осіб зводила цю конструкцію.

    Теги: технології ОАЕ дощ
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    В Арабських Еміратах навчилися штучно викликати дощі (відео)