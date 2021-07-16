Спека і невеликі дощі: прогноз погоди на 16 липня

На заході дощі пройдуть в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях

Вдень у деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі

У п'ятницю, 16 липня, в Україні буде переважно суха та спекотна погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні буде без опадів, лише вдень у північних, східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Попри опади температура повітря на Заході коливатиметься від +30 до +34 градусів. Дзеркальної погоди варто очікувати й у східних регіонах – +30 до +34 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують сонце та дощ. Позначки на термометрах покажуть +31...+34 градуси. На Півдні 16 липня буде сухо, там слід очікувати +30...+34 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 16 липня

У Києві 16 липня вночі також очікуються суха погода, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 32-34°.

Як повідомлялося, з початку календарного літа в Києві встановлено 12 температурних рекордів.

Через спеку столичні дорожники у посиленому режимі здійснюють полив і миття вулиць.

Зазначимо, найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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