Спека і невеликі дощі: прогноз погоди на 16 липня
Вдень у деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі
Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні буде без опадів, лише вдень у північних, східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Попри опади температура повітря на Заході коливатиметься від +30 до +34 градусів. Дзеркальної погоди варто очікувати й у східних регіонах – +30 до +34 градусів.
У північних областях синоптики прогнозують сонце та дощ. Позначки на термометрах покажуть +31...+34 градуси. На Півдні 16 липня буде сухо, там слід очікувати +30...+34 градуси.
У Києві 16 липня вночі також очікуються суха погода, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 32-34°.
Як повідомлялося, з початку календарного літа в Києві встановлено 12 температурних рекордів.
Через спеку столичні дорожники у посиленому режимі здійснюють полив і миття вулиць.
Зазначимо, найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.
А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.