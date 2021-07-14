У Дубаях встановили незвичайний білборд, у який можна пірнути (відео)

У басейн стрибнула спортсменка Дарін Барбар, яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса

Штучну водойму створили для просування інклюзивної колекції одягу для плавання

На одному з найпопулярніших дубайських пляжів з’явився білборд-басейн, у який можна пірнути. Про це інформує ІА АСС.

Відомо, що ємність створили для просування інклюзивної колекції одягу для плавання.

Білборд у вигляді басейну має розмір п’ять метрів заввишки і завглибшки три метри. Об’єм води у ньому такий, як у 163 повних ваннах. Виготовлений він із прозорого та надміцного акрилу. Протягом трьох тижнів команда з 32 осіб зводила цю конструкцію.

Також було проведено соціальне опитування, яке показало, що лише 12% жінок в Об’єднаних Арабських Еміратах можуть спокійно одягнути купальник та почуватися комфортно на громадських пляжах чи басейнах.

Головними причинами визнано постійне прискіпування щодо «стандартів краси» та неможливість знайти відлюдне місце.

За допомогою такого білборда-басейну компанія хоче вселити у жінок впевненість та донести, що право насолоджуватися перебуванням у воді є абсолютно у кожного.

Першими у басейн стрибнули спортсменка Дарін Барбар, яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса, та альпіністка Раха Мохаррак – перша жінка з Саудівської Аравії, яка піднялася на вершину Евересту.

Додамо, що в столиці ОАЕ Дубаї відкрили найглибший у світі басейн для дайвінгу. Його глибина сягає 60 метрів.

Читайте також: