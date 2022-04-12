В армії РФ вводять кримінальну відповідальність за відмову від участі в «спецоперації»

Росія з кожним днем стає все більш репресивною країною

Третина сил Росії для вторгення в Україну втратили свою боєздатність

Міністерство оборони Росії оновило текст контракту для військовослужбовців ЗС РФ, додавши положення, яким встановлюється кримінальна відповідальність за відмову від участі в так званій «спецоперації» на території України.

Про це в коментарі Guildhall з посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор Міжвідомчої платформи з протдії гібридним загрозам, що здійснює діяльність в рамках співробітництва Україна НАТО Олександр Данилюк.

«Розвідкою встановлено, що керівництвом МО РФ (Міністерства оборони Росії – ред.) оновлена текстова частина контрактів для військовослужбовців. Зокрема, до переліку положень за які передбачена кримінальна відповідальність для військових внесено відмову від участі в «спецоперації», – заявив керівник ЦОР.

«Відомо, що в положеннях попередніх контрактів передбачалась відповідальність вийнятково за відмову від участі в війні, що суттєво ускладнюквало процес притягнення до відповідальності російських військовослужбовців, які відмовились приймати участь в «спецоперації» на території України. Раніше до більшості військових, які відмовляються приймати в бойових діях на території України застосовувалась частина 3 ст. 332 Кримінального кодексу РФ – відмова від виконання наказу», – підсумував Олександр Данилюк.

Нагадаємо, CNN із посиланням на слова чиновника Пентагону стверджують, що майже третина сил, які зосередила Росія в середині лютого для вторгнення в Україну, втратили свою боєздатність.

Також, російські правозахисники з організації «Агора» повідомляють, що до них масово звертаються російські військовослужбовці, які не бажають продовжувати приймати участь у так званій «спецоперації». За словами голови організації Павла Чикова, військові з 17 міст Росії відмовилися воювати проти України.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України безповоротні втрати Збройних сил РФ, з початку повномасштабної агресії проти України, перевищили 19 600 осіб особового складу.