В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)

Розміри прапору складають 60х40 метрів, а вага досягає 184 кілограмів

В Австралії, у місті Брісбен, на арені активісти розгорнули найбільший у світі український прапор, розміри якого складають 60 на 40 метрів, а вага – 184 кілограми. Цей прапор, створений у 2012 році, мандрує континентами, об'єднуючи українські громади по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ukrainian Community of Queensland.

Учасники акції також були одягнені в українське вбрання. Вишиванки доповнювали віночками, або ж додавали українську символіку на звичайний одяг.

pic.twitter.com/dHh19cmiJC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 21, 2025

«Це був момент єдності, що об'єднав покоління: тих, хто втік від війни, тих, хто народився в Квінсленді, і тих, хто прийшов підтримати в знак солідарності. Ці фотографії захоплюють не просто подію, а відчуття – пульс нашої спільноти та спільну віру в те, що навіть далеко від дому, Україна живе в кожному з нас», – йдеться у повідомленні спільноти.

Організатори подякували учасникам: «Дякуємо всім, хто приєднався до нас під час розгортання найбільшого у світі українського прапора — ваша енергія, гордість і єдність зробили цей момент справжньою історичною подією для нашої громади та для Брісбена».