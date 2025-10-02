Головна Світ Соціум
У декількох країнах пройшли протести на підтримку флотилії, яку перехопив Ізраїль

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У декількох країнах пройшли протести на підтримку флотилії, яку перехопив Ізраїль
Активісти біля Міністерства закордонних справ в Афінах
фото: Reuters

Активісти закликають доправити гуманітарну допомогу у Газу

У кількох європейських містах відбулися масові протести на підтримку гуманітарної флотилії Global Sumud, яка намагалася доставити гуманітарну допомогу до Гази. Акції пройшли біля дипломатичних представництв Ізраїлю та США у таких містах, як Афіни, Барселона, Стамбул та Рим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

В Афінах протести відбулися біля Міністерства закордонних справ Греції, де активісти висловлювали підтримку флотилії, що була перехоплена Ізраїлем. Демонстранти засуджували дії Ізраїлю, закликаючи до надання гуманітарної допомоги у Газі.

У декількох країнах пройшли протести на підтримку флотилії, яку перехопив Ізраїль фото 1
фото: Reuters

У Барселоні активісти протестували біля посольства Ізраїлю, закликаючи до припинення військових дій і надання гуманітарної допомоги.

У декількох країнах пройшли протести на підтримку флотилії, яку перехопив Ізраїль фото 2
фото: Reuters

Біля консульства США у Стамбулі відбувся протест проти перехоплення Ізраїлем флотилії. Учасники висловлювали свою підтримку палестинцям.

У декількох країнах пройшли протести на підтримку флотилії, яку перехопив Ізраїль фото 3
фото: Reuters

У Римі протест відбувся біля посольства Ізраїлю, де активісти вимагали припинити блокаду Гази та дозволити надання гуманітарної допомоги. 

Нагадаємо, ізраїльські військові перехопили флотилію гуманітарних суден, що прямували до Гази в рамках операції «Марш до Гази». Судна, серед яких були «Альма» та «Сіріус», були зупинені в міжнародних водах.

Члени грецької організації «Марш до Гази», зокрема Ангелос Костампаріс, заявили, що екіпажі суден «були викрадені Ізраїлем».  За словами активістів, ізраїльські військові піднялися на борт суден, коли вони наближалися до території Гази. 

Серед пасажирів флотилії була також відома шведська активістка Грета Тунберг, яка, за повідомленням Міністерства закордонних справ Ізраїлю, перебуває в безпеці. У заяві міністерства йдеться, що після перехоплення пасажирів флотилії перевезли до ізраїльського порту.

