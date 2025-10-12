Турок, який воює у ЗСУ, звернувся до українців-ухилянтів

У війську Kurt спочатку був медиком, потім опанував вибухотехнічну справу

Kurt – громадянин Туреччини за паспортом, але українець у серці. До повномасштабного вторгнення він працював вебдизайнером, займався автомобілями. А з перших днів війни став поруч із нашими воїнами: допомагав людям, роздавав хліб і воду в оточеному Чернігові, а згодом – приєднався до армії. Як інформує «Главком», про свого бійця розповів 420-й окремий батальйон безпілотних систем.

У війську Kurt спочатку був медиком, потім опанував вибухотехнічну справу – навчився виготовляти та кріпити боєприпаси до дронів. Сьогодні він працює з FPV-системами й каже просто:

«Це не чужа війна. Якщо ти живеш у цій країні – потрібно боротися за неї, а не тікати. Я іноземець, але я тут, бо бачу несправедливість. Я буду воювати до кінця».

Для нього ця боротьба – за Україну, за побратимів, за сім’ю і за майбутнє доньки. Попри біль втрат і щоденні труднощі, він упевнений у нашій перемозі:

«Я воюю за свою другу Батьківщину. Україна переможе – я вірю в це, так само як у власне ім’я».

Турок, що воює за Україну

Також Kurt звернувся до українців, котрі ще й досі не доєдналися до війська.

«Я хочу звернутися до кожного громадянина України. Це твоя земля, твій прапор. Ти теж повинен воювати. Сидячи вдома, тікаючи, нікуди не дійдеш. Потрібно боротися так само, як і я», – сказав боєць.

Раніше бразилець Гільєрме Рібейро, який вже кілька років воює у ЗСУ, в інтервʼю «Главкому» розповів, чи знав щось про Україну, перш ніж приїхати сюди на війну та чому вирішив воювати саме на боці України. Визнає, його вразила мужність українців під час Революції гідності.

Також італієць вивчив українську та воює в ЗСУ. «Тепер це і моя війна» – говорить 29-річний італієць Юрі Превіталі. У 2023 році він покинув рідний дім і, не маючи жодного військового досвіду, приїхав воювати за Україну. Доброволець пройшов навчання, вступив до легіону «Карпатська Січ» і тепер захищає Україну від РФ разом із нашими бійцями.