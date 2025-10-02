Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг, що прямувала до Гази: активісти заявляють про викрадення екіпажу

Ізраїльський посол в ООН Денні Данон назвав флотилію «провокацією»

Ізраїльські військові перехопили флотилію гуманітарних суден, що прямували до Гази в рамках операції «Марш до Гази». Судна, серед яких були «Альма» та «Сіріус», були зупинені в міжнародних водах.

Члени грецької організації «Марш до Гази», зокрема Ангелос Костампаріс, заявили, що екіпажі суден «були викрадені Ізраїлем». За словами активістів, ізраїльські військові піднялися на борт суден, коли вони наближалися до території Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Серед пасажирів флотилії була також відома шведська активістка Грета Тунберг, яка, за повідомленням Міністерства закордонних справ Ізраїлю, перебуває в безпеці. У заяві міністерства йдеться, що після перехоплення пасажирів флотилії перевезли до ізраїльського порту.

Міністерство також підтвердило, що флотилія намагалася порушити блокаду Ізраїлю, і попередило судна змінити курс.

Франція закликала Ізраїль забезпечити безпеку активістів і гарантувати їх право на консульський захист. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав ізраїльську владу дозволити активістам повернутися додому та передати гуманітарну допомогу через міжнародні організації, що працюють у Газі.

Протест проти дій Ізраїлю відбувся в Римі, де демонстранти виступили проти перехоплення флотилії. Профспілка Італії оголосила загальний страйк на знак протесту проти поводження з гуманітарною флотилією.

«Глобальна флотилія Сумуд» складається з понад 40 цивільних суден, на яких перебувають близько 500 активістів, парламентарів та юристів, зокрема і Грета Тунберг. Флотилія намагалася доставити ліки та продукти харчування до Гази, порушуючи «ізраїльську блокаду». Судна флотилії наближалися до Гази, але їх зупинили ізраїльські військові.

Ізраїльський посол в ООН Денні Данон назвав флотилію «провокацією». Він додав, що будь-хто, хто намагатиметься незаконно потрапити на територію Ізраїлю, буде депортовано.

Попри перехоплення і погрози, організатори флотилії заявили, що не будуть залякані. Вони продовжують боротися за доставку гуманітарної допомоги до Гази і закликають міжнародні організації вжити заходів для звільнення затриманих активістів. Флотилія підтвердила, що деякі судна продовжують рухатися вперед, попри попередження ізраїльських військових.

Нагадаємо, ведська активістка Грета Тунберг оголосила про нову ініціативу під назвою «Глобальна флотилія Сумуд» (Global Flotilla of Sumud), спрямовану на прорив, як вона заявляє, «незаконної ізраїльської блокади Гази».

Раніше повідомлялось, що флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, серед яких була шведська екоактивістка Грета Тунберг, не змогла дістатися до Гази через шторм.