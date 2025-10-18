Головна Світ Соціум
Міністр оборони США втрапив у скандал через краватку. Венс став на його захист

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обрав «триколорний» аксесуар
Після публікацій фото із зустрічі Трампа із Зеленським, російські ЗМІ радісно відзначили колір краватки Гегсета

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гегсета на тлі скандалу з кольорами краватки посадовця. Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обрав «триколорний» аксесуар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Венса в X (Twiiter).

Після публікацій фото із зустрічі Трампа із Зеленським, російські ЗМІ радісно відзначили колір краватки Гегсета.

Вогню піддав спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який опублікував у соцмережі фото Гегсета, додавши емодзі російського прапора. У сумі все це спричинило скандал у мережі, який привернув увагу Венса.

«Або, можливо, він був одягнений у кольори Америки», – написав віцепрезидент США, прикріпивши допис відомого американського ютубера та колишнього офіцера армії США Джейка Бро, який одним з перших звернув увагу на колір краватки глави Пентагону.

Утім, довіри в американців заява Венса не викликала. В коментарях доволі багато людей написали, що на краватці з американськими кольорами повинні були б розміщуватися й зірки. А порядок розміщення кольорів натякає саме на прапор РФ, а не на американський.

Ба більше, користувачі знайшли у продажу в США краватку, максимально схожу на ту, що одягнув Гегсет. І підпис під краваткою свідчить, що вона «у кольорах російського прапора».

До слова, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом обговорив їх розмову з європейськими партнерами. 

Також Білий дім опублікував спільне фото президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

