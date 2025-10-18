Міністр оборони США втрапив у скандал через краватку. Венс став на його захист

Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обрав «триколорний» аксесуар

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гегсета на тлі скандалу з кольорами краватки посадовця. Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обрав «триколорний» аксесуар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Венса в X (Twiiter).

Вогню піддав спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який опублікував у соцмережі фото Гегсета, додавши емодзі російського прапора. У сумі все це спричинило скандал у мережі, який привернув увагу Венса.

«Або, можливо, він був одягнений у кольори Америки», – написав віцепрезидент США, прикріпивши допис відомого американського ютубера та колишнього офіцера армії США Джейка Бро, який одним з перших звернув увагу на колір краватки глави Пентагону.

Утім, довіри в американців заява Венса не викликала. В коментарях доволі багато людей написали, що на краватці з американськими кольорами повинні були б розміщуватися й зірки. А порядок розміщення кольорів натякає саме на прапор РФ, а не на американський.

Ба більше, користувачі знайшли у продажу в США краватку, максимально схожу на ту, що одягнув Гегсет. І підпис під краваткою свідчить, що вона «у кольорах російського прапора».

До слова, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом обговорив їх розмову з європейськими партнерами.

Також Білий дім опублікував спільне фото президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.