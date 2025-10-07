Безбар’єрність у столиці спіткнулася об сторічний трамвай

У 2026 році вагону-снігоочиснику виповнюється 100 років

КМДА оголосила про ремонт 100-річного трамвая-снігоочисника, але, як з’ясували активісти, просто ремонту недостатньо

У Києві 100-річний трамвай-снігоочисник заважає місту перейти на повністю безбар’єрні платформи. Про це повідомила громадська організація «Пасажири Києва», інформує «Главком».

Днями КМДА оголосила про завершення ремонту раритетного трамвая-снігоочисника, однак, за словами громадських активістів, сам ремонт не вирішує головної проблеми – його застарілі габарити не дозволяють будувати зупинки за сучасними нормами доступності.

Наразі всі нові трамвайні платформи у Києві не відповідають державним будівельним нормам щодо відстані до вагона. Причина – специфічні габарити щіточного механізму через які сніг біля платформ, побудованим відповідно до норм, дочищають вручну.

Через це між платформою і трамваєм залишається щілина до 15 сантиметрів. Такий розрив створює труднощі для пасажирів із дитячими візками та людей на кріслах колісних.

У «Пасажирах Києва» нагадують, що зверталися до «Київпастрансу» ще торік із пропозицією модернізувати щіточний механізм, але замість цього підприємство провело лише середній ремонт старої техніки.

«Якби ж платформа розташовувалась впритул до трамвая, то її висоту можна було зробити в районі 32 см і тоді для 99% випадків перепад з підлогою трамвая становив би лише +- 3 см.», – пояснюють активісти.

Хоча і зараз, за словами активістів, можна будувати платформи вищі за 25 см, але «Київпастранс» із Департаментом транспортної інфраструктури відмовили активістам у проведенні дослідження фактичної висоти підлоги вагонів для визначення оптимальної висоти платформи і «будують платформи, які не відповідають чинним нормам». Зазначається, що посадкова платформа має бути в рівень з підлогою/першою сходинкою.

«Одна невелика технічна проблема з щіткою, яка потрібна лише взимку, не вирішується роками і призводить до додаткових незручностей для пасажирів з дитячими візками та на колісних кріслах, яким і так в Києві пересуватись дуже непросто», – зазначають у ГО «Пасажири Києва».

Нагадаємо, у столиці провели середній ремонт найстаршого вагона-снігоочисника на базі Дарницького трамвайного депо. Вагони-снігоочисники обслуговують трамвайні маршрути як на правому, так і на лівому березі столиці.

До слова, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті. Така заява пролунала після інформації про те, що через зміни в державному бюджеті Київ недоотримає близько 8 млрд грн до кінця 2025 року.