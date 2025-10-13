Мовні активісти «нагородили» популярні сайти «клізмою»: що це значить

Активісти вимагають від українських торговельних мереж прибрати російськомовні версії сайтів

Популярні українські мережі отримали «Клізму» за використання на своїх сайтах російської мови. Активісти наголошують, що в Україні всі розуміють українську, тож версія сайту російською є зайвою і шкідливою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українську письменницю, педагогиню та громадську діячку, членкиню Національної спілки письменників України Ларису Ніцой.

Учора мовні активісти провели чергову перевірку українських сайтів і відзначили тих, які досі використовують російську мову. «Клізма» – це своєрідна відзнака для любителів російської мови, які, на думку активістів, залишаються на боці агресора.

«Питання, для кого версія сайту російською? В Україні є хтось, хто й досі не розуміє української мови? Можуть нею не користуватися, але розуміють усі», – зазначають активісти.

Мовні активісти борються з російськими версіями українських сайтів Фото: Larysa Nitsoi

Список сайтів, які отримали «Клізму»:

Розетка

Аптека 911

Сушия

Аромакава

Техно Їжак

Люксоптика

Ultra Shop

Столична ювелірна фабрика

Срібний вік

Інтертоп

Цитрус

Zarina

Золотий вік

Брокард

Аптека «Бажаємо здоров’я»

Moy

Пузата хата

Make Up

«Версія сайту російською – це зайве і шкідливе для України. Всі розуміють українську, і ніхто не потребує москвоязику», – підкреслюють мовні активісти.

Після завершення патрулювання активісти вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників України.

Нагадаємо, що за три квартали 2025 року українці подали 2227 скарг на порушення мовного законодавства, що на 27% більше, ніж торік. Найбільше порушень стосувалося відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів, реклами та обслуговування. Менше, але все ще значуще, надходили скарги з сфери освіти (145), культури (112) та медицини (93).