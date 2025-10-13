Головна Країна Суспільство
Мовні активісти «нагородили» популярні сайти «клізмою»: що це значить

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Російська версія сайтів потрапила під приціл мовних активістів
фото: Larysa Nitsoi

Активісти вимагають від українських торговельних мереж прибрати російськомовні версії сайтів

Популярні українські мережі отримали «Клізму» за використання на своїх сайтах російської мови. Активісти наголошують, що в Україні всі розуміють українську, тож версія сайту російською є зайвою і шкідливою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українську письменницю, педагогиню та громадську діячку, членкиню Національної спілки письменників України Ларису Ніцой.

Учора мовні активісти провели чергову перевірку українських сайтів і відзначили тих, які досі використовують російську мову. «Клізма» – це своєрідна відзнака для любителів російської мови, які, на думку активістів, залишаються на боці агресора.

«Питання, для кого версія сайту російською? В Україні є хтось, хто й досі не розуміє української мови? Можуть нею не користуватися, але розуміють усі», – зазначають активісти.

Мовні активісти борються з російськими версіями українських сайтів
Фото: Larysa Nitsoi

Список сайтів, які отримали «Клізму»: 

  • Розетка
  • Аптека 911
  • Сушия
  • Аромакава
  • Техно Їжак
  • Люксоптика
  • Ultra Shop
  • Столична ювелірна фабрика
  • Срібний вік
  • Інтертоп
  • Цитрус
  • Zarina
  • Золотий вік
  • Брокард
  • Аптека «Бажаємо здоров’я»
  • Moy
  • Пузата хата
  • Make Up

«Версія сайту російською – це зайве і шкідливе для України. Всі розуміють українську, і ніхто не потребує москвоязику», – підкреслюють мовні активісти.

Після завершення патрулювання активісти вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників України.

Нагадаємо, що за три квартали 2025 року українці подали 2227 скарг на порушення мовного законодавства, що на 27% більше, ніж торік. Найбільше порушень стосувалося відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів, реклами та обслуговування. Менше, але все ще значуще, надходили скарги з сфери освіти (145), культури (112) та медицини (93).

Теги: українці активісти аптека мова

Суспільство
