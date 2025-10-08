Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Новозеландець потрапив у Книгу рекордів Гіннеса за найдовше ім’я у світі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Рекордсмен Гіннеса: чоловік з понад 2 тис. слів в імені
фото: Guinness World Records

Австралієць Лоренс Воткінс офіційно зареєстрував ім’я з 2,2 тис. унікальних слів, яке стало найдовшим у світі

 

Лоренс Воткінс із Нової Зеландії потрапив до Книги рекордів Гіннеса як людина з найдовшим ім’ям у світі. Його ім’я складається з 2,2 тис. унікальних слів і настільки довге, що його не можна повністю вмістити на жодному офіційному документі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт онлайн-довідника рекордів.

Вперше Воткінс змінив своє ім’я у 1990 році, додавши понад дві тисячі середніх імен. Його метою було побити рекорд і стати частиною світу дивакуватих рекордів.

«Мене завжди захоплювали дивакуваті, незвичайні рекорди, які встановлювали люди, і я дуже хотів бути частиною цього світу. Я прочитав Книгу рекордів Гіннеса від першої до останньої сторінки, шукаючи рекорд, який міг би побити, і єдиний, де я мав шанс – це додати більше імен, ніж попередній рекордсмен», – розповів Воткінс представникам Гіннеса.

Лоренс Воткінс потрапив до Книги рекордів Гіннеса з найдовшим ім’ям у світі
Лоренс Воткінс потрапив до Книги рекордів Гіннеса з найдовшим ім’ям у світі
Фото: Guinness World Records

Його ім’я настільки довге, що представники Гіннеса навіть не оголошують його повністю. Спершу заявку Лоренса схвалив суд, але згодом відхилив реєстратор. Чоловікові вдалося оскаржити рішення у Верховному суді Нової Зеландії та виграти справу. Після цього в країні змінили закон, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Воткінс розповів, що вибирав імена з книжок та за порадами колег із бібліотеки, де працював. Його улюблене ім’я AZ2000 символізує всі літери алфавіту від A до Z.

Чоловік зберігає титул рекордсмена вже понад 30 років. «І якщо ви цікавитеся, чому ми не навели його повне ім’я тут – то просто тому, що ми б ще досі його друкували», – жартує рекордсмен.

Нагадаємо, що за офіційними даними Книги рекордів Гіннеса, Маноел і Марія прожили разом 84 роки та 77 днів, що дозволило їм встановити світовий рекорд за тривалістю шлюбу.

Читайте також:

Теги: Австралія рекорд Книга рекордов Гиннесса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік із Китаю встановив неймовірно небезпечний рекорд Гіннесса
Чоловік із Китаю встановив неймовірно небезпечний рекорд Гіннесса
25 вересня, 03:33
Стрічка «Антарктида» вийшла у прокат 4 вересня
Документальний фільм Антона Птушкіна «Антарктида» побив рекорд прокату
9 вересня, 09:54
Маєток Пріцкера з'явився на ринку продажу нерухомості в жовтні 2024 року
Майно різко подешевшало: спадкоємець Hyatt продає найбільший маєток у США
17 вересня, 09:34
Колекціонер з Бельгії потрапив до Книги рекордів Гіннесса
Чоловік зібрав неймовірну колекцію та потрапив до Книги рекордів Гіннесса
20 вересня, 12:33
Рекорд було встановлено під час індуїстського фестивалю Дахі Ханді
В Індії сотні людей збудували «живу піраміду» заввишки з триповерховий будинок
23 вересня, 07:26
Відкриття найбільшого лабіринту з мушель рапанів у парку «Нью Васюки», с. Молодіжне, Одеська область
На Одещині з'явився найбільший лабіринт із мушель рапанів
18 вересня, 16:52
BYD Yangwang U9 демонструє відмінні результати швидкості
BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год
23 вересня, 19:21
Із початку 2025 року Bitcoin зріс на 32%
Bitcoin оновив рекорд вартості: скільки тепер коштує криптомонета
5 жовтня, 18:50
Раніше табі були частиною традиційного японського костюма
У Росії стали трендом «козлячі» тапки
29 вересня, 08:45

Життя

Новозеландець потрапив у Книгу рекордів Гіннеса за найдовше ім’я у світі
Новозеландець потрапив у Книгу рекордів Гіннеса за найдовше ім’я у світі
Штучний інтелект навчився передбачати романтичний потяг
Штучний інтелект навчився передбачати романтичний потяг
У Польщі принизили блогерку, переплутавши з українкою
У Польщі принизили блогерку, переплутавши з українкою
Жадан розповів, чому послав режисера Жолдака на три букви
Жадан розповів, чому послав режисера Жолдака на три букви
Мати трьох дітей померла від удару струмом із iPhone у руках
Мати трьох дітей померла від удару струмом із iPhone у руках
Штани Марини Порошенко наробили галасу в соцмережах
Штани Марини Порошенко наробили галасу в соцмережах

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua