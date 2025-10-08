Новозеландець потрапив у Книгу рекордів Гіннеса за найдовше ім’я у світі

Австралієць Лоренс Воткінс офіційно зареєстрував ім’я з 2,2 тис. унікальних слів, яке стало найдовшим у світі

Лоренс Воткінс із Нової Зеландії потрапив до Книги рекордів Гіннеса як людина з найдовшим ім’ям у світі. Його ім’я складається з 2,2 тис. унікальних слів і настільки довге, що його не можна повністю вмістити на жодному офіційному документі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт онлайн-довідника рекордів.

Вперше Воткінс змінив своє ім’я у 1990 році, додавши понад дві тисячі середніх імен. Його метою було побити рекорд і стати частиною світу дивакуватих рекордів.

«Мене завжди захоплювали дивакуваті, незвичайні рекорди, які встановлювали люди, і я дуже хотів бути частиною цього світу. Я прочитав Книгу рекордів Гіннеса від першої до останньої сторінки, шукаючи рекорд, який міг би побити, і єдиний, де я мав шанс – це додати більше імен, ніж попередній рекордсмен», – розповів Воткінс представникам Гіннеса.

Лоренс Воткінс потрапив до Книги рекордів Гіннеса з найдовшим ім’ям у світі Фото: Guinness World Records

Його ім’я настільки довге, що представники Гіннеса навіть не оголошують його повністю. Спершу заявку Лоренса схвалив суд, але згодом відхилив реєстратор. Чоловікові вдалося оскаржити рішення у Верховному суді Нової Зеландії та виграти справу. Після цього в країні змінили закон, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Воткінс розповів, що вибирав імена з книжок та за порадами колег із бібліотеки, де працював. Його улюблене ім’я AZ2000 символізує всі літери алфавіту від A до Z.

Чоловік зберігає титул рекордсмена вже понад 30 років. «І якщо ви цікавитеся, чому ми не навели його повне ім’я тут – то просто тому, що ми б ще досі його друкували», – жартує рекордсмен.

Нагадаємо, що за офіційними даними Книги рекордів Гіннеса, Маноел і Марія прожили разом 84 роки та 77 днів, що дозволило їм встановити світовий рекорд за тривалістю шлюбу.