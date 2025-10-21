Головна Світ Економіка
Австралія та США уклали багатомільярдну угоду про рідкісноземельні мінерали

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент США на зустрічі з премʼєром Австралії
скріншот з відео Білого дому

Протягом наступних шести місяців країни планують інвестувати понад $3 млрд у видобуток корисних копалин

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе підписали угоду про критично важливі мінеральні ресурси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Згідно з угодою, країни мають намір інвестувати понад $3 млрд у видобуток корисних копалин протягом наступних шести місяців. При цьому вартість ресурсів, що видобуваються у межах проєктів, оцінюють у $53 млрд. Експортно-імпортний банк США готовий розглянути фінансування цих проєктів на понад $2,2 млрд. Це дозволить залучити до $5 млрд інвестицій у розвиток видобутку критично важливих мінералів і зміцнення ланцюгів постачання між країнами.

Міністерство оборони США інвестує у будівництво сучасного заводу з перероблення галію потужністю 100 тонн на рік у Західній Австралії. Австралія ж погодилася придбати американські безпілотні підводні дрони Anduril на $1,2 млрд і купити першу партію вертольотів Apache в межах окремої угоди на суму $2,6 млрд.

Крім того, Австралія інвестує $2 млрд в американські компанії для розвитку системи спільного управління повітряним боєм (Joint Air Battle Management System). Австралійські пенсійні фонди збільшать інвестиції у Сполучені Штати до $1,44 трлн до 2035 року, що створить десятки тисяч нових робочих місць для американців. Також розширюється співпраця у сфері космосу: NASA та Австралійське космічне агентство підписали рамкову угоду, а Австралія долучиться до програми Artemis, створивши технологічний місячний ровер.

З лютого Австралія вже виділила уряду США $1 млрд для розширення й модернізації американської підводної промислової бази. До кінця року очікується ще один внесок у такому ж розмірі. Ці кроки покликані посилити тристороннє партнерство Aukus між Австралією, Великою Британією та США.

До слова, Туреччина розглядає партнерство зі США для видобутку рідкісних металів на нещодавно виявленому родовищі біля Ескішехіра після невдалих переговорів з Китаєм та Росією.

