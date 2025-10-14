Венесуела оголосила про закриття посольств у Норвегії та Австралії

Венесуела відкриє нові посольства в Буркіна-Фасо та Зімбабве

Уряд Венесуели оголосив про закриття своїх посольств у Норвегії та Австралії в рамках реструктуризації зовнішньої служби країни. Закриття є частиною «стратегічного перерозподілу ресурсів», а консульські послуги для венесуельців у цих країнах будуть надаватися через дипломатичні місії в інших регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У майбутньому Венесуела відкриє нові посольства в Буркіна-Фасо та Зімбабве, які, за словами уряду, є «стратегічними союзниками» Венесуели.

Норвегія висловила жаль з приводу цього кроку. Речник міністерства закордонних справ країни зазначив, що хоча Венесуела і Норвегія мають різні погляди на низку питань, Осло прагне зберігати відкритий діалог з Каракасом. Це рішення сталося всього через кілька днів після того, як венесуельська опозиційна лідерка Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру за боротьбу за демократію в Венесуелі.

Венесуела пояснила своє рішення відкриттям нових посольств у «братніх країнах», що підтримують антиколоніальні ініціативи. Уряд підкреслив, що це сприятиме розвитку спільних проектів у таких сферах, як сільське господарство, енергетика та гірничодобувна промисловість.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив Папу Римського допомогти зберегти мир у країні на тлі загострення напруженості з США.

Під час щотижневого виступу Мадуро розповів, що на тлі зростання напруги у відносинах зі США та військової активності в Карибському регіоні, звернувся до Папи Римського Лева XIV. За його словами, він надіслав понтифіку офіційного листа з проханням про посередництво у збереженні миру та стабільності в країні.