В Британії знову госпіталізували чоловіка, який отруївся «Новачком»
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У Чарлі Роулі «помутніння зору»
Чарлі Роулі, постраждалий від нервово-паралітичної речовини «Новачок» у британському Еймсбері, знову потрапив до лікарні.
Про це сказав його брат, пише The Guardian.
«Він сказав мені, що тепер не може бачити. У нього помутніння зору. Це не дуже добре», - сказав брат постраждалого.
Він не знає, чи пов'язано це з «Новачком».
У лікарні прокоментували, що не можуть говорити про окремі випадки, але наголосили, що нікого не лікують від наслідків отруєння «Новачком».
Як відомо, після отруєння Роулі впав у кому і прийшов у свідомість 10 липня.
Роулі і Дон Стреджес отруїлися через чотири місяці після спроби вбивства в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії за допомогою аналогічної речовини.
Наприкінці липня в Солсбері кремували померлу від «Новачка» 44-річну Дон Стерджес.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.
Британські ЗМІ також оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».