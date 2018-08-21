В Британії знову госпіталізували чоловіка, який отруївся «Новачком»



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Постраждалий Чарлі Роулі

У Чарлі Роулі «помутніння зору»

Чарлі Роулі, постраждалий від нервово-паралітичної речовини «Новачок» у британському Еймсбері, знову потрапив до лікарні.

Про це сказав його брат, пише The Guardian.

«Він сказав мені, що тепер не може бачити. У нього помутніння зору. Це не дуже добре», - сказав брат постраждалого.

Він не знає, чи пов'язано це з «Новачком».

У лікарні прокоментували, що не можуть говорити про окремі випадки, але наголосили, що нікого не лікують від наслідків отруєння «Новачком».

Як відомо, після отруєння Роулі впав у кому і прийшов у свідомість 10 липня.

Роулі і Дон Стреджес отруїлися через чотири місяці після спроби вбивства в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії за допомогою аналогічної речовини.

Наприкінці липня в Солсбері кремували померлу від «Новачка» 44-річну Дон Стерджес.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.

Британські ЗМІ також оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».