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    В Британії знову госпіталізували чоловіка, який отруївся «Новачком»

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    Постраждалий Чарлі Роулі - В Британії знову госпіталізували чоловіка, який отруївся «Новачком»
    Постраждалий Чарлі Роулі

    У Чарлі Роулі «помутніння зору»

    Чарлі Роулі, постраждалий від нервово-паралітичної речовини «Новачок» у британському Еймсбері, знову потрапив до лікарні.

    Про це сказав його брат, пише The Guardian.  

    «Він сказав мені, що тепер не може бачити. У нього помутніння зору. Це не дуже добре», - сказав брат постраждалого.

    Він не знає, чи пов'язано це з «Новачком».

    У лікарні прокоментували, що не можуть говорити про окремі випадки, але наголосили, що нікого не лікують від наслідків отруєння «Новачком».

    Як відомо, після отруєння Роулі впав у кому і прийшов у свідомість 10 липня.

    Роулі і Дон Стреджес отруїлися через чотири місяці після спроби вбивства в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії за допомогою аналогічної речовини.

    Наприкінці липня в Солсбері кремували померлу від «Новачка» 44-річну Дон Стерджес.

    Раніше повідомлялося, що правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.

    Британські ЗМІ також оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».

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