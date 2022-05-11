В Бундестазі заявили, що застосування РФ ядерної зброї призведе до Третьої світової

Світові треба готуватись до ядерного удару агресора

Депутат німецького Бундестагу Грегор Гізі, у відповідь на запитання про те, чи необхідно Генеральній Асамблеї ООН ухвалити резолюцію про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України стане оголошенням війни людству, політик відповів, що такий крок РФ призведе до початку Третьої світової війни, чим Росія погубить сама себе.

Відповідну заяву німецький політик зробив у коментарі Guildhall.

«Якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, за наявності резолюції Генеральної Асамблеї ООН або без неї, постраждає все людство і такий крок призведе до Третьої світової війни. Отже, я припускаю і сподіваюся, що до цього не дійде», – заявив політик.

«А на саму загрозу я відреагував би так, що якщо Росія доведе до Третьої світової війни, то загубить сама себе», – підсумував політик.

Нагадаємо, 5 квітня під час неформального спілкування з представниками дипломатичного корпусу країн СНД російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову висловився про можливе застосування ядерної зброї, не виключаючи такої можливості.

Також раніше президент Володимир Зеленський попередив, що світові треба готуватись до ядерного удару агресора.

В ефірі телеканалу «Росія 1» російська пропагандистка Ольга Скабеєва та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов міркували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю.

Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, що здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк запропонував, що у відповідь на підтвердження намірів щодо застосування ядерної зброї проти України Росія має бути виключена зі складу Ради Безпеки ООН, а Генасамблея ООН має негайно ухвалити резолюцію про те, що такий крок з боку РФ стане оголошенням війни людству.

У свою чергу, екс-міністр закордонних справ Великобританії член Палати Лордів британського парламенту Девід Оуен заявив, що ініціатива про винесення на Генеральну Асамблею ООН загроз Росії застосувати ядерну зброю заслуговує на серйозний розгляд.

На загрози російської сторони щодо застосування ядерної зброї проти України відреагувала низка світових політиків

Депутат парламенту Латвії, президент Балтійської асамблеї Яніс Вуцанс заявив, що ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН про те, що ядерний удар Росії по Україні буде вважатися оголошенням війни всьому людству, виступить стримуючим фактором проти російської ядерної загрози.

Депутат Європейського парламенту, екс-міністр оборони Литви Раса Юкнявічене заявила, що у разі застосування Росією ядерної зброї проти України чи будь-якої іншої країни Європи такий ядерний удар має вважатися оголошенням війни всьому світу.

Екс-командувач Силам Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас також заявив, що Генеральна Асамблея ООН має ухвалити резолюцію про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України буде розцінено як оголошення війни людству.

Депутат німецького Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер заявив, ядерні загрози з боку РФ не достойні постійного члена Ради Безпеки ООН.