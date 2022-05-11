Стало відомо, куди окупанти вивозять маріупольців, які не пройшли фільтрацію

У день видають баклажку води на десятки людей

Російські загарбники відправляють жителів Маріуполя, які не пройшли фільтрацію, на територію Донецької області. Там утримують усіх рідних військових, колишніх правоохоронців, активістів, журналістів та «підозрілих» людей. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Усіх кого окупанти визнали «неблагонадійними» у фільтраційних таборах, відправляють до:

колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області;

у тюрму «Ізоляція» в Донецьку.

«Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить діючу службу у лавах ЗСУ, НГУ та інших правоохоронних органах. Тут тримають рідних військових, колишніх працівників правоохоронних органів, активістів, журналістів і людей, яки просто викликали підозру», - повідомив Андрющенко.

Мінімальний строк ув’язнення 36 діб.

Умови незаконного утримання людей:

приміщення тюрми переповнені;

плановий ліміт колонії становить до 850 осіб, однак там утримують не менше 3 тисяч українців;

через велику кількість утримуваних, в приміщені немає змоги де лягти;

в день видають баклажку води на десятки людей;

годують не кожен день;

туалет раз на добу;

прогулянок під відкритим небом не передбачено;

регулярні погрози, тортури;

«Кому пощастило, по закінченню 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери. Які саме точно свідки вказати не можуть, але допускають що «про співпрацю». Масові випадки зникнення людей після допитів. Свідки припускають, що «пліткують» про переведення до іншої, більш жорсткої тюрми», - додає Андрющенко.

До слова, маріупольська міська рада повідомила, що у місті може початись епідемія, яка вб’є понад 10 тисяч людей. Окупанти перетворили місто на середньовічне гетто.

Наразі ситуація у Маріуполі, зокрема на території заводу «Азовсталь» критична. Заступник командира полку «Азов» Святослав Калина Паламар вважає, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

Як відомо, у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

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