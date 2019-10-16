В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток



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Фотографії Костниці в Чехії

Щорічно побачити кістницю в Седлеці приїжджають до 500 тисяч туристів

Туристам стане складніше робити фото в знаменитій кістниці, що в чеському місті Кутна-Гора.

Як повідомляє Expats.cz, церковна парафія Седлеця, району Кутна-Гори, вирішила з січня 2020 року заборонити туристам фотографувати черепи та кістки, які прикрашають інтер'єр кістниці (осуарію) цвинтарного костелу Всіх Святих. Охочі зробити світлини матимуть отримати дозвіл за три дні до відвідин храму, а журналісти – повідомити про зйомку за три тижні до неї.

Це рішення пояснили тим, що туристи не поважають релігійне та історичне значення кістниці, в якій розміщено останки близько 60 тисяч осіб. Деякі відвідувачі, за словами представників церкви, роблять селфі, які принижують покійних, і викладають недоречні знімки в соціальні мережі.