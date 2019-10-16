  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток

    • Розсилка
    Фотографії Костниці в Чехії - В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    Фотографії Костниці в Чехії

    Щорічно побачити кістницю в Седлеці приїжджають до 500 тисяч туристів

    Туристам стане складніше робити фото в знаменитій кістниці, що в чеському місті Кутна-Гора.

    Як повідомляє Expats.cz, церковна парафія Седлеця, району Кутна-Гори, вирішила з січня 2020 року заборонити туристам фотографувати черепи та кістки, які прикрашають інтер'єр кістниці (осуарію) цвинтарного костелу Всіх Святих. Охочі зробити світлини матимуть отримати дозвіл за три дні до відвідин храму, а журналісти – повідомити про зйомку за три тижні до неї.

    Це рішення пояснили тим, що туристи не поважають релігійне та історичне значення кістниці, в якій розміщено останки близько 60 тисяч осіб. Деякі відвідувачі, за словами представників церкви, роблять селфі, які принижують покійних, і викладають недоречні знімки в соціальні мережі.

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток
    В Чехії туристам заборонять фотографувати у відомій церкві з кісток

    Заборона розповсюджуватиметься й на собор Вознесіння Діви Марії та Святого Іоанна Хрестителя, який розташовано неподалік.

    Щорічно побачити кістницю в Седлеці приїжджають до 500 тисяч туристів. Це найвідоміша пам'ятка міста. У парафії сподіваються, що відвідувачі з розумінням поставляться до заборони й поважатимуть її.

    Щоб мінімізувати негативний вплив туризму, парафія вже перенесла продаж квитків до пам'яток до місцевого Інфоцентру. Також тут з'явився охоронець, який наглядає за поведінкою туристів.

    Читайте також
    церква Чехія туризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ