В Черкасах прокурора обікрали у маршрутці
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Розсилка
Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.357 КК України (викрадення документів)
З сумки прокурора викрали особисті документи, серед яких був паспорт
В Черкасах прокурора місцевої прокуратури обікрали в громадському транспорті.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
В маршрутці з сумки прокурора викрали особисті документи, серед яких був паспорт громадянина України.
Зловмисник зник з місця скоєння злочину.
Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.357 КК України (викрадення документів).
Нагадаємо, у Києві у підземному переході біля торговельного центру з сумки чоловіка викрали гаманець, в якому було майже 7000 доларів. Було встановлено, що крадіжку вчинила циганка.
Раніше повідомлялося, що у Черкасах двоє студентів місцевого вишу побили співробітника місцевої прокуратури.
У квітні в Черкасах невідомий повідомив про замінування приміщення Черкаської райдержадміністрації.