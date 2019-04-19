В Черкасах прокурора обікрали у маршрутці



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Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.357 КК України (викрадення документів)

З сумки прокурора викрали особисті документи, серед яких був паспорт

В Черкасах прокурора місцевої прокуратури обікрали в громадському транспорті.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

В маршрутці з сумки прокурора викрали особисті документи, серед яких був паспорт громадянина України.

Зловмисник зник з місця скоєння злочину.

Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.357 КК України (викрадення документів).

Нагадаємо, у Києві у підземному переході біля торговельного центру з сумки чоловіка викрали гаманець, в якому було майже 7000 доларів. Було встановлено, що крадіжку вчинила циганка.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах двоє студентів місцевого вишу побили співробітника місцевої прокуратури.

У квітні в Черкасах невідомий повідомив про замінування приміщення Черкаської райдержадміністрації.