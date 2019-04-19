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    В Черкасах прокурора обікрали у маршрутці

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    <p>Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.357 КК України (викрадення документів)</p> - В Черкасах прокурора обікрали у маршрутці

    Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.357 КК України (викрадення документів)

    З сумки прокурора викрали особисті документи, серед яких був паспорт

    В Черкасах прокурора місцевої прокуратури обікрали в громадському транспорті.

    Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    В маршрутці з сумки прокурора викрали особисті документи, серед яких був паспорт громадянина України.

    Зловмисник зник з місця скоєння злочину.

    Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.357 КК України (викрадення документів).

    Нагадаємо, у Києві у підземному переході біля торговельного центру з сумки чоловіка викрали гаманець, в якому було майже 7000 доларів. Було встановлено, що крадіжку вчинила циганка.

    Раніше повідомлялося, що у Черкасах двоє студентів місцевого вишу побили співробітника місцевої прокуратури.

     У квітні в Черкасах невідомий повідомив про замінування приміщення Черкаської райдержадміністрації. 

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