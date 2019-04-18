На Печерську у киянина викрали гаманець з чималою сумою валюти



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Крадійкою виявилася 22-річна уродженка Закарпаття без постійного місця проживання Фото: Нацполіція

Поліція затримала жінку за крадіжку гаманця з валютою

До Печерського управління поліції звернувся 57-річний місцевий мешканець і повідомив про те, що у підземному переході біля торговельного центру з його сумки зник гаманець, в якому було майже 7000 доларів США. Подія сталася на вулиці Басейній.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронці виїхали на місце події та задокументували факт вчинення злочину.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва розповів, що у ході досудового розслідування правоохоронці переглянули записи вуличних камер відеонагляду, які зафіксували факт крадіжки.

«Ми провели оперативно-розшукові заходи та встановили особу зловмисниці, а згодом затримали її. Це - 22-річна уродженка Закарпаття без постійного місця проживання. Вона раніше неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів. Правопорушниця надала покази слідчим та зізналася у скоєнні злочину», - повідомив він.

Наразі поліцейські перевіряють причетність фігурантки до вчинення інших правопорушень на території столиці.