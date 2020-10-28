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    В Дарницькому районі порушено кримінальну справу за фактом фальсифікації виборчих протоколів

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    За заявою ОПЗЖ відкрито кримінальне провадження - В Дарницькому районі порушено кримінальну справу за фактом фальсифікації виборчих протоколів
    За заявою ОПЗЖ відкрито кримінальне провадження

    Районна ТВК відправила протокол на уточнення до дільничної виборчої комісії

    У Дарницькому районі міста Києва викрито спробу фальсифікації виборчих протоколів. За результатами підрахунку голосів на виборчій дільниці №800133 за «Опозиційну платформу – За життя» проголосувало 48 осіб, за партію «Перемога Пальчевського» – 40.

    Районна ТВК відправила протокол на уточнення до дільничної виборчої комісії, оскільки в протоколі містилися помилки технічного характеру. Однак, повернутий до ТВК уточнений протокол, містив не тільки виправлення технічної помилки, але і зміну кількості голосів: за ОПЗЖ виявилося всього 8 голосів (що на 40 голосів менше), а за «Перемогу Пальчевського» – 80 голосів (тобто на 40 голосів більше, ніж в попередньому протоколі).

    Точно така ж фальсифікація відбулася на виборчій дільниці №800188 в тому ж Дарницькому районі – в ОПЗЖ на користь «Перемоги Пальчевського» вкрали 29 голосів.

    Виявивши ці явні фальсифікації, представники районної територіальної виборчої комісії викликали поліцію, яка встановила підробку цих протоколів. Члени дільничних виборчих комісій дали свідчення, що вони не підписували протоколи зі зміненими даними, де в ОПЗЖ зняли голоси на користь «Перемоги Пальчевського».

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    В Дарницькому районі порушено кримінальну справу за фактом фальсифікації виборчих протоколів
    В Дарницькому районі порушено кримінальну справу за фактом фальсифікації виборчих протоколів

    За заявою ОПЗЖ відкрито кримінальне провадження, за фальсифікацію протоколу винним особам загрожує кримінальна відповідальність до 10 років позбавлення волі.

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    вибори Україна поліція
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