В Держдумі відреагували на звернення Зеленського до жителів Донбасу і Криму



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Депутат від фракції ЛДПР, член комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Павло Шперов Фото: Крим. Реалії

За словами Шперова, питання приналежності Криму для Росії закрите. У зв'язку з цим він вважає, що не варто реагувати на подібне відеозвернення

Депутат від фракції ЛДПР, член комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Павло Шперов прокоментував звернення новообраного президента України Володимира Зеленського до жителів Криму і Донбасу. Про це повідомляє «Дума ТВ».

Напередодні Зеленський оприлюднив «послання миру», в якому релігійні лідери, які представляють православ'я, мусульманство, іудаїзм, звертаються до жителів Криму і Донбасу із закликами до єдності і примирення.

За словами Шперова, «питання приналежності Криму для Росії закрите». У зв'язку з цим він вважає, що не варто реагувати на подібне відеозвернення.

«Мало хто там до чого закликає, це вже труднощі пана Зеленського», - підкреслив Шперов.

Він також додав, що «український лідер намагається продемонструвати свою стурбованість цим питанням, але вирішувати його треба було раніше».

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським релігійні лідери оприлюднили спільне послання. Представники православ’я, ісламу та іудаїзму виступили до мешканців Донбасу та Криму з закликом миру.