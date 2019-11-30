Британія затримала судно з кримчанами



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Екіпажу вже другий місць не платять зарплату, борг - близько $35 тис.

Судно «Джірех» (Jireh) під прапором Нігерії з кримчанами на борту було затримано у британському Портленді. Про це повідомляє ТАСС і посольство Росії у Великій Британії.

Посольство ідентифікувало кримчан як російських громадян. Про це вони написали в Twitter.

«В даний час ми з'ясовуємо обставини інциденту», - йдеться в повідомленні російської дипмісії.

Міжнародна федерація транспортних робітників (ITF) розбирається в ситуації, повідомила інспектор організації Ольга Ананьїна. За її словами, судно, на борту якого знаходяться дев'ять кримчан, затримали 26 листопада. Корабель переганяли з Норвегії в Сенегал.

«Два місяці їм не платять зарплату, борг близько 35 тисяч доларів», - зазначила вона.

Інспектор розповіла, що нігерійська компанія-власник виходить на зв'язок, проте не робить ніяких дій по виплаті заборгованості із зарплати, а також не забезпечує судно продовольством і питною водою. Вона зазначила, що екіпажу допомагають місцеві благодійні організації.

Згодом стало відомо, що затримання судна Jireh пов'язано з відсутністю або неправильним оформленням документації.