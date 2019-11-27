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    В Грузії поліцейські під час сварки застрелили один одного

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    В Грузії поліцейські під час сварки застрелили один одного

    Ще один чоловік отримав вогнепальні поранення, намагаючись зупинити конфлікт і заспокоїти поліцейських

    В Грузії в результаті перестрілки в Цагерському районі (край Рача-Лечхумі і Нижня Сванетія) загинули двоє співробітників поліції. Ще одна людина отримала поранення.

    Як повідомляють грузинські ЗМІ, інцидент стався в селищі Ладжана. За попередньою інформацією, поліцейські застрелили один одного.

    Обидва загиблих охороняли будівлю громадського центру Будинку юстиції. Один загинув на місці, а другий помер незабаром після того, як його доставили в лікарню.

    Повідомляється, що між поліцейськими спалахнула сварка, після чого обидва дістали службову зброю і стали стріляти один в одного.

    Що стосується пораненого, то, за даними ЗМІ, чоловік отримав вогнепальні поранення, намагаючись зупинити конфлікт і заспокоїти обох. Його стан важкий.

    У прокуратурі заявили, що розслідування розпочато за статтею 108 (умисне вбивство) Кримінального кодексу Грузії.

    До слова, раніше в Грузії на акції протесту 18 листопада було затримано 37 осіб після того, як поліція за допомогою водомета розігнала пікети біля входів до парламенту.

    Джерело: Интерфакс

    кримінал вбивство Грузія розслідування поліція
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