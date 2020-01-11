Стало відомо, коли Україна відновить авіасполучення з Іраном та Іраком



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Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку

В Україні чекають закінчення розслідування авіакатастрофи під Тегераном

Україна заборонила національним авіаперевізникам виконувати польоти в Ірак і Іран до кінця розслідування авіакатастрофи українського лайнера під Тегераном.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Він наголосив, що це не означає, що українські громадяни не можуть відвідувати Іран у разі такої потреби.

За його словами, наразі МЗС не рекомендує українцям польоти до Ірану.

«Ми до кінця розслідування заборонили нашим національним перевізникам здійснювати польоти до Ірану і Іраку» - сказав Пристайко.

Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

До слова, американський телеканал показав 3D-реконструкцію збиття літака МАУ.

Також у Польщі вважають, що український літак в Ірані з високою ймовірністю міг бути збитий ракетою.