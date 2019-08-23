В Індії розбився вертоліт



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Подробиці авіакатастрофи з’ясовуються

Пілот і пасажир повітряного судна отримали травми

Транспортний вертоліт розбився в штаті Уттаракханд на півночі Індії. Про це в п'ятницю, 23 серпня, повідомляє агентство ANI.

Інцидент стався в гірській місцевості Тікочі при сильній хмарності.

Зазначається, що пілот і пасажир повітряного судна отримали травми. Подробиці авіакатастрофи з’ясовуються.

Нагадаємо, цього тижня у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого були росіяни.

Раніше у Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями.