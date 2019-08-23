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    У світі

    В Індії розбився вертоліт

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    Подробиці авіакатастрофи з&rsquo;ясовуються - В Індії розбився вертоліт
    Подробиці авіакатастрофи з’ясовуються

    Пілот і пасажир повітряного судна отримали травми

    Транспортний вертоліт розбився в штаті Уттаракханд на півночі Індії. Про це в п'ятницю, 23 серпня, повідомляє агентство ANI.

    Інцидент стався в гірській місцевості Тікочі при сильній хмарності.

    Зазначається, що пілот і пасажир повітряного судна отримали травми. Подробиці авіакатастрофи з’ясовуються.

    Нагадаємо, цього тижня у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого були росіяни. 

    Раніше у Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями

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