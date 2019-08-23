В Індії розбився вертоліт
Подробиці авіакатастрофи з’ясовуються
Пілот і пасажир повітряного судна отримали травми
Транспортний вертоліт розбився в штаті Уттаракханд на півночі Індії. Про це в п'ятницю, 23 серпня, повідомляє агентство ANI.
Інцидент стався в гірській місцевості Тікочі при сильній хмарності.
Зазначається, що пілот і пасажир повітряного судна отримали травми. Подробиці авіакатастрофи з’ясовуються.
Нагадаємо, цього тижня у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого були росіяни.
Раніше у Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями.