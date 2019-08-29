Пакистан провів тестовий пуск балістичної ракети



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Запуск ракети відбувся в умовах загострення протистояння між Ісламабадом і Нью-Делі

Ракета Газнаві може нести ядерну боєголовку

Речник збройних сил Пакистану генерал-майор Асіф Гафур повідомив про успішний нічний тестовий пуск балістичної ракети.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про систему Газнаві (Хатф-3). Дальність даної балістичної ракети складає 290 км.

Асіф Гафур наголосив на тому, що ракета Газнаві може нести різні типи боєголовок. Мова, скоріше за все, про здатність відповідної системи нести ядерну бойову частину.

Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev — DG ISPR (@OfficialDGISPR) 29 августа 2019 г.

Запуск відповідної ракети відбувся в умовах загострення протистояння між Ісламабадом і Нью-Делі на фоні відміни Індією автономного статусу штату Джамму і Кашмір. Пакистан не визнає приналежність даної території до складу Індії і позиціонує себе захисником прав місцевого населення.

Як відомо, влада Пакистану вирішуватиме суперечку з Індією навколо регіону Кашмір у Міжнародному суді ООН.

Нагадаємо, 16 серпня відбулося закрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації відносин між Індією та Пакистаном у зв'язку із ситуацією навколо штату Джамму та Кашмір.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму та Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму та Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений у парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Нагадаємо, 10 серпня влада Пакистану призупинила торговельні зв'язки з Індією у зв'язку із ситуацією навколо Кашміру.

Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією через загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму та Кашмір. «Експрес дружби» - єдиний потяг, що ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар двічі на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин із Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму та Кашмір.