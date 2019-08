Пакистан провів тестовий пуск балістичної ракети

Ракета Газнаві може нести ядерну боєголовку

Речник збройних сил Пакистану генерал-майор Асіф Гафур повідомив про успішний нічний тестовий пуск балістичної ракети.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про систему Газнаві (Хатф-3). Дальність даної балістичної ракети складає 290 км.

Асіф Гафур наголосив на тому, що ракета Газнаві може нести різні типи боєголовок. Мова, скоріше за все, про здатність відповідної системи нести ядерну бойову частину.

Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev