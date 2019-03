В Індії рухнув будинок: під завалами близько 90 людей

Будівля завалилася в той момент, коли близько 150 осіб перебували в магазинах на першому і другому поверхах

У місті Дхарвад в штаті Карнатака на південному заході Індії завалилася будівля, в результаті чого щонайменше одна людина загинула, близько 90 можуть бути під завалами, повідомляє у вівторок, 19 березня, газета Times of India.

Очевидці повідомили, що будівля раптово зруйнувалася в той момент, коли близько 150 осіб перебували на першому і другому поверхах, де функціонують близько 60 магазинів.

Місцеві жителі стверджують, що якість будівництва була спочатку низькою.

An injured being shifted to the hospital #DharwadBuildingCollapse #Karnataka pic.twitter.com/j5x67GjdVp