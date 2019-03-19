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    В Індії рухнув будинок: під завалами близько 90 людей

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    <span>Точних даних про жертв завалу будинку в Індії поки немає</span> - В Індії рухнув будинок: під завалами близько 90 людей
    Точних даних про жертв завалу будинку в Індії поки немає

    Будівля завалилася в той момент, коли близько 150 осіб перебували в магазинах на першому і другому поверхах

    У місті Дхарвад в штаті Карнатака на південному заході Індії завалилася будівля, в результаті чого щонайменше одна людина загинула, близько 90 можуть бути під завалами, повідомляє у вівторок, 19 березня, газета Times of India.

    Очевидці повідомили, що будівля раптово зруйнувалася в той момент, коли близько 150 осіб перебували на першому і другому поверхах, де функціонують близько 60 магазинів.

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    Місцеві жителі стверджують, що якість будівництва була спочатку низькою.

    На місці події працюють десять машин швидкої допомоги, служби порятунку і пожежники.

    Нагадаємо, що раніше внаслідок обвалу школи у Нігерії загинули 20 людей. Комісар з питань охорони здоров'я штату Лагос Джид Ідріс офіційно підтвердив, що більшість жертв – діти. Чиновник зазначив, що триповерховий будинок був в аварійному стані та мав бути знесений. За його словами, школа, яка розміщувалась на двох верхніх поверхах, працювала незаконно.

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