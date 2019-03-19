В Індії рухнув будинок: під завалами близько 90 людей
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Будівля завалилася в той момент, коли близько 150 осіб перебували в магазинах на першому і другому поверхах
У місті Дхарвад в штаті Карнатака на південному заході Індії завалилася будівля, в результаті чого щонайменше одна людина загинула, близько 90 можуть бути під завалами, повідомляє у вівторок, 19 березня, газета Times of India.
Очевидці повідомили, що будівля раптово зруйнувалася в той момент, коли близько 150 осіб перебували на першому і другому поверхах, де функціонують близько 60 магазинів.
Місцеві жителі стверджують, що якість будівництва була спочатку низькою.
An injured being shifted to the hospital #DharwadBuildingCollapse #Karnataka pic.twitter.com/j5x67GjdVp— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) 19 березня 2019 р.
На місці події працюють десять машин швидкої допомоги, служби порятунку і пожежники.
Нагадаємо, що раніше внаслідок обвалу школи у Нігерії загинули 20 людей. Комісар з питань охорони здоров'я штату Лагос Джид Ідріс офіційно підтвердив, що більшість жертв – діти. Чиновник зазначив, що триповерховий будинок був в аварійному стані та мав бути знесений. За його словами, школа, яка розміщувалась на двох верхніх поверхах, працювала незаконно.