В Іраку обстріляли базу з військовими США: є загиблі
Загинули двоє американців і британецьВ Іраку в результаті ракетного удару по військовій базі Таджі на північ від Багдада загинули двоє американців і британець.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників США.
В результаті атаки також постраждали близько 10 осіб.
Згідно з інформацією, по військовій базі було завдано удару 15 ракетами.
Footage of smoke coming out of #camptaji bade, north of #Baghdad after tonight's attack.— mina bai (@bai_mina) March 11, 2020
Via @Yossi_Mansharof pic.twitter.com/qWFCSYoSqA
Цю інформацію підтвердив у своєму Twitter представник американської армії в Іраку Майлс Каггінс.
The Coalition @CJTFOIR confirms more than 15 small rockets impacted Iraq’s Camp Taji base hosting Coalition troops, March 11 at 7:35 p.m. (Iraq Time). Assessment and investigation ongoing, follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/oNgNfCEYG7— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 11, 2020
Як повідомляє Security Media Cell, неподалік від бази в районі Рашидія був знайдений вантажний автомобіль з ракетною платформою і трьома ракетами.