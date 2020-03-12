В Іраку обстріляли базу з військовими США: є загиблі



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В Іраку обстріляли базу з військовими США

Загинули двоє американців і британець

В Іраку в результаті ракетного удару по військовій базі Таджі на північ від Багдада загинули двоє американців і британець.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників США.

В результаті атаки також постраждали близько 10 осіб.

Згідно з інформацією, по військовій базі було завдано удару 15 ракетами.

Цю інформацію підтвердив у своєму Twitter представник американської армії в Іраку Майлс Каггінс.

The Coalition @CJTFOIR confirms more than 15 small rockets impacted Iraq’s Camp Taji base hosting Coalition troops, March 11 at 7:35 p.m. (Iraq Time). Assessment and investigation ongoing, follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/oNgNfCEYG7 — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 11, 2020

Як повідомляє Security Media Cell, неподалік від бази в районі Рашидія був знайдений вантажний автомобіль з ракетною платформою і трьома ракетами.