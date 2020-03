В Іраку обстріляли базу з військовими США: є загиблі

Загинули двоє американців і британець

В Іраку в результаті ракетного удару по військовій базі Таджі на північ від Багдада загинули двоє американців і британець.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників США.

В результаті атаки також постраждали близько 10 осіб.

Згідно з інформацією, по військовій базі було завдано удару 15 ракетами.

Footage of smoke coming out of #camptaji bade, north of #Baghdad after tonight's attack.

Via @Yossi_Mansharof pic.twitter.com/qWFCSYoSqA