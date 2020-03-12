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    В Іраку обстріляли базу з військовими США: є загиблі

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    В Іраку обстріляли базу з військовими США - В Іраку обстріляли базу з військовими США: є загиблі
    В Іраку обстріляли базу з військовими США

    Загинули двоє американців і британець

    В Іраку в результаті ракетного удару по військовій базі Таджі на північ від Багдада загинули двоє американців і британець.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників США.

    В результаті атаки також постраждали близько 10 осіб.

    Згідно з інформацією, по військовій базі було завдано удару 15 ракетами.

    Цю інформацію підтвердив у своєму Twitter представник американської армії в Іраку Майлс Каггінс.

    Як повідомляє Security Media Cell, неподалік від бази в районі Рашидія був знайдений вантажний автомобіль з ракетною платформою і трьома ракетами.

    Ірак США обстріл
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