Окупанти на Донбасі сьогодні не обстрілювали українських військових



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Втрат серед українських захисників нема, - штаб ООС

На Донбасі з початку поточної доби, 11 березня, в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації не здійснили жодного обстрілу. Про це повідомляє пресцентр ООС Facebook.

При цьому наголошується, що також не було втрат серед військових.

«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню не порушували. Втрат серед українських військовослужбовців немає», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники під Пісками знищили ворожий розрахунок, що підбив автомобіль з нашими воїнами.

Нагадаємо, вчора, 10 березня, біля села Піски окупанти обстріляли вантажівку з українськими військовими: двоє загиблих та четверо поранених.

Як повідомлялося 10 березня, журналіст Цаплієнко запевняє, що наші гармати мовчать у відповідь на обстріли сепаратистів.