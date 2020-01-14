Катастрофа в Ірані: Зеленський домовився з Трюдо про подальші спільні дії



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Володимир Зеленський і Джастін Трюдо домовилися про подальші спільні дії у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані

Трюдо подякував Зеленському за зусилля із забезпечення доступу канадських фахівців до місця катастрофи

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо й обговорив катастрофу українського літака МАУ в Ірані.

Про це повідомили в Офісі президента.

Трюдо подякував українському президенту за зусилля із забезпечення доступу канадських фахівців до місця катастрофи, а також попросив сприяти у переговорах з Іраном про ідентифікацію тіл загиблих, серед яких було 63 канадці.

Зеленський позитивно оцінив залучення представників Канади до розслідування.

«Українські фахівці та дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані», – наголосив він і підтвердив готовність надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

Співрозмовники підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака.

Зеленський і Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Засідання групи відбудеться 16 січня у Лондоні. В цьому контексті сторони зазначили важливість розробки алгоритму недопущення подібних трагедій у майбутньому.

Президент України та прем’єр-міністр Канади висловили сподівання на подальшу співпрацю та обмін інформацією щодо розслідування катастрофи, зокрема у взаємодії з Іраном.

Зазначимо, що сьогодні нардепи ухвалили заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ. Верховна Рада наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі.

До слова, в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ . Спочатку чиновники Ірану заявляли, що інформація про збиття лайнера є брехнею, однак потім визнали, що ракету в нього випустили сили протиповітряної оборони Ірану.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.