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    Катастрофа в Ірані: Зеленський домовився з Трюдо про подальші спільні дії

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    Володимир Зеленський і Джастін Трюдо домовилися про подальші спільні дії у зв&rsquo;язку з авіакатастрофою в Ірані - Катастрофа в Ірані: Зеленський домовився з Трюдо про подальші спільні дії
    Володимир Зеленський і Джастін Трюдо домовилися про подальші спільні дії у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані

    Трюдо подякував Зеленському за зусилля із забезпечення доступу канадських фахівців до місця катастрофи

    Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо й обговорив катастрофу українського літака МАУ в Ірані.

    Про це повідомили в Офісі президента.

    Трюдо подякував українському президенту за зусилля із забезпечення доступу канадських фахівців до місця катастрофи, а також попросив сприяти у переговорах з Іраном про ідентифікацію тіл загиблих, серед яких було 63 канадці.

    Зеленський позитивно оцінив залучення представників Канади до розслідування.

    «Українські фахівці та дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані», – наголосив він і підтвердив готовність надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

    Співрозмовники підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака.

    Зеленський і Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Засідання групи відбудеться 16 січня у Лондоні. В цьому контексті сторони зазначили важливість розробки алгоритму недопущення подібних трагедій у майбутньому.

    Президент України та прем’єр-міністр Канади висловили сподівання на подальшу співпрацю та обмін інформацією щодо розслідування катастрофи, зокрема у взаємодії з Іраном.

    Зазначимо, що сьогодні нардепи ухвалили заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУВерховна Рада наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі.

    До слова, в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ. Спочатку чиновники Ірану заявляли, що інформація про збиття лайнера є брехнею, однак потім визнали, що ракету в нього випустили сили протиповітряної оборони Ірану.
    Разом з тим секретар РНБО Данілов зізнався, що українська влада наказала посольству в Ірані заявити про поламку літака МАУ.

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

     Читайте також: Західна преса: Іран не міг збити український літак випадково
    катастрофа Іран Джастін Трюдо літак МАУ аварія Володимир Зеленський розслідування президент влада
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