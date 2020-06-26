У МВС назвали основну версію вибуху на Позняках



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Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці

Вибух стався після повірки лічильників

Вибух в багатоквартирному будинку на Позняках у Києві міг статися через недотримання технологій повірки лічильників. Це осоновна версія слідства.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі «Право на владу».

Він зазначив, що наразі у цій справі немає пред'явлених підозр жодній особі.

«Але основна версія за якою працює прокуратура разом з поліцією - це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії «Київміськгаз». Дійсно, до цього страшного вибуху, який привів до 5 жертв, були повірки лічильників. Лічильники знімалися, замінялися на спеціальні трубочки і були повідомлення свідків, що був запах газу», - сказав Геращенко.

За його словами, якщо дійсно буде достатньо підстав вважати, що вибух спричинили непрофесійні дії співробітників «Київміськгазу», то можуть бути позови до суду та компенсації всіх витрат, які понесли жителі цього будинку та держава.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вручив потерпілим від вибуху киянам сертифікати на перші 12 квартир.

Столична влада також ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня стався вибух.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Загалом рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

23 червня ДСНС повідомила, що під завалами будинку загиблих більше немає, і завершила рятувально-пошукові роботи.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.