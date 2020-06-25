Київ відновлює документи постраждалим внаслідок вибуху на Позняках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок вибуху у будинку на Позняках зруйновано чотири поверхи Фото: ДСНС

Для отримання матеріальної компенсації постраждалим необхідно відновити документи

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко зустрівся із родинами, що постраждали в результаті вибуху у будинку на Позняках.

Він заявив, що місто працює над оперативним відновленням документів постраждалих мешканців будинку, аби люди якнайшвидше отримали грошові компенсації, які вже виділила столична влада.

«Ми маємо зараз завдання – оперативно оформити людям документи, зокрема, паспорти. Для того, щоб люди змогли якнайшвидше отримати матеріальну компенсацію. Ці кошти місто вже виділило - від 50 до 100 тисяч гривень на родину. Ми готові ці кошти видати хоч сьогодні, але для цього необхідні документи», - сказав Кличко.

Щодо нового житла, сертифікати на яке має видати постраждалим мешканцям президент України, Кличко зауважив, що у разі необхідності здійснення там ремонту, міська влада візьме на себе вирішення цього питання.

«Я так розумію, що уже є квартири, що готовий надати Офіс президента. Це буде дуже добре. Якщо ремонту в цих квартирах немає, ми його зробимо за кошти міста», - сказав Кличко.

Нагадаємо, столична влада ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня стався вибух.

25 червня президент Володимир Зеленський вручив ключі від 12 квартир людям, які постраждали від вибуху у київському будинку.

21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Загалом рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

23 червня ДСНС повідомила, що під завалами будинку загиблих більше немає, і завершила рятувально-пошукові роботи.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.

Комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Столична влада проводить експертизу, за результатами якої буде визначено, які із секцій будинку остаточно непридатні для проживання.