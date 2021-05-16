В Ісландії виставлено на продаж активний вулкан
Влада Ісландії готова фінансово допомогти для перетворення місця виверження вулкана в пам'ятку
На ділянці землі хочуть побудували «щось хороше для публіки»
Ділянку землі на півострові Рейкьянес в Ісландії, на якому знаходиться вулкан Фаградальсфьядль, виставили на продаж.
Як нагадує Bloomberg, вищевказаний вулкан почав вивергатися в наприкінці березня цього року
Одна зі спадкоємців, що володіють фермерським господарством Храун, на території якого розташований вулкан, Анна Тордіс Гудмундсдоттір повідомила, що вже отримала дві пропозиції на покупку ділянки.
За її словами, ця земля належала її родині протягом кількох поколінь. Тепер вона хотіла б, щоб на цьому місці побудували «щось хороше для публіки».
Влада Ісландії не планує купувати Храун, проте виділить гроші для того, щоб перетворити місце виверження вулкана в пам'ятку. Уряд готовий надати 70 млн крон (564 тисяч доларів) на створення необхідної інфраструктури на цьому об'єкті, якщо він залишиться відкритим для публіки.
Варто зазначити, що до березня 2021 року вулкан Фаградалсфьяль спав 6 тисяч років.
Зазначимо, наприкінці лютого південно-західну частину Ісландії сколихнула серія землетрусів. Епіцентр найпотужнішого з них, силу якого оцінюють у 5,7 бала за шкалою Ріхтера, розташований за 30 км на південь від столиці Рейк’явіка. За словами фахівців, після цього почала спостерігатися підвищена вулканічна активність та сталася ще низка землетрусів силою близько 4 балів.
Також повідомлялося, що землетрус застав зненацька ісландського прем'єр-міністра Катрін Якобсдоуттір під час її інтерв'ю для The Washington Post у прямому ефірі.