В Ісландії виставлено на продаж активний вулкан

На ділянці землі хочуть побудували «щось хороше для публіки»

Ділянку землі на півострові Рейкьянес в Ісландії, на якому знаходиться вулкан Фаградальсфьядль, виставили на продаж.

Як нагадує Bloomberg, вищевказаний вулкан почав вивергатися в наприкінці березня цього року

Одна зі спадкоємців, що володіють фермерським господарством Храун, на території якого розташований вулкан, Анна Тордіс Гудмундсдоттір повідомила, що вже отримала дві пропозиції на покупку ділянки.

За її словами, ця земля належала її родині протягом кількох поколінь. Тепер вона хотіла б, щоб на цьому місці побудували «щось хороше для публіки».

Влада Ісландії не планує купувати Храун, проте виділить гроші для того, щоб перетворити місце виверження вулкана в пам'ятку. Уряд готовий надати 70 млн крон (564 тисяч доларів) на створення необхідної інфраструктури на цьому об'єкті, якщо він залишиться відкритим для публіки.

Варто зазначити, що до березня 2021 року вулкан Фаградалсфьяль спав 6 тисяч років.

Зазначимо, наприкінці лютого південно-західну частину Ісландії сколихнула серія землетрусів. Епіцентр найпотужнішого з них, силу якого оцінюють у 5,7 бала за шкалою Ріхтера, розташований за 30 км на південь від столиці Рейк’явіка. За словами фахівців, після цього почала спостерігатися підвищена вулканічна активність та сталася ще низка землетрусів силою близько 4 балів.

Також повідомлялося, що землетрус застав зненацька ісландського прем'єр-міністра Катрін Якобсдоуттір під час її інтерв'ю для The Washington Post у прямому ефірі.

Фаградальсфьядль – гора вулканічного походження на південному заході Ісландії в центрі півострова Рейкьянес в 30 км на північний захід від Рейк'явіка. Її вершина – 385 метрів над рівнем моря (224 метра над навколишньою місцевістю). Місцевість малонаселена.

Останнє виверження на півострові Рейкьянес сталося близько 800 років тому, а вулкан Фаградальсфьядль не вивергався близько шести тисяч років.