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    В Японії активізувався один з найнебезпечніших вулканів (відео)

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    В Японії активізувався вулкан Сакурадзіма - В Японії активізувався один з найнебезпечніших вулканів (відео)
    В Японії активізувався вулкан Сакурадзіма
    Фото: Kyodo

    Вулкан Сакурадзіма активізувався в ніч на неділю

    В Японії активізувався вулкан Сакурадзіма, який розташований на південно-західному японському острові Кюсю. Про це повідомляє Nikkei Asia.

    Жителів довколишніх міст Кагосіма і Тарумідзу попередили бути готовими до можливих наслідків активності вулкана.

    Вулкан активізувався в ніч на неділю.

    Сакурадзіма – один з найнебезпечніших вулканів в Японії. Його виверження відбуваються регулярно, що приносить чимало проблем розташованому поруч великому місту Кагосіма.

    В Японії налічується близько 110 активних вулканів.

    Теги: Японія вулкан міст
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