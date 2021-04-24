В Японії активізувався один з найнебезпечніших вулканів (відео)

Вулкан Сакурадзіма активізувався в ніч на неділю

В Японії активізувався вулкан Сакурадзіма, який розташований на південно-західному японському острові Кюсю. Про це повідомляє Nikkei Asia.

Жителів довколишніх міст Кагосіма і Тарумідзу попередили бути готовими до можливих наслідків активності вулкана.

Вулкан активізувався в ніч на неділю.

#BREAKING O vulcão Sakurajima entrou em erupção no sudoeste do Japão.pic.twitter.com/riLogoZqx9 — Mundo News (@Mundo__News) April 24, 2021

Сакурадзіма – один з найнебезпечніших вулканів в Японії. Його виверження відбуваються регулярно, що приносить чимало проблем розташованому поруч великому місту Кагосіма.

В Японії налічується близько 110 активних вулканів.