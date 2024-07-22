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«Мали їхати на море». Донька Фаріон розповіла про останні дні мовознавиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Мали їхати на море». Донька Фаріон розповіла про останні дні мовознавиці
Траурна процесі на Личаківському цвинтарі
фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

Сьогодні, 22 липня, мешканці та гості Львова прощаються з народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон

Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. Про це передає кореспондент «Главкома».

«Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон.

Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

«В останній твій день ти Дмитра забирала з садка. Ти хотіла побути з ним. Ти хотіла побути з нами», – додала донька мовознавиці.

Нагадаємо, сьогодні у Львові проходить прощання з народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Мешканці та гості Львова прямують до місця прощання. «Главком» веде трансляцію.

Кореспондент «Главкома» повідомив, що до процесії прибула швидка допомога. Ймовірно, людям стало погано через сильну спеку. 

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

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Теги: дочка поховання Ірина Фаріон вбивство похорон Львів

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