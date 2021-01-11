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    Вакцинація: які країни лідирують за кількістю щеплень від ковіду

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    У США вже&nbsp;вакцинувалося майже 8 млн людей&nbsp; - Вакцинація: які країни лідирують за кількістю щеплень від ковіду
    У США вже вакцинувалося майже 8 млн людей 
    Фото: Hartford HealthCare

    Щеплення проти коронавірусу вже проходить у 41 країні світу

    Наприкінці грудня 2021 року розпочалась найбільша в історії кампанія з вакцинації. Щеплення проти коронавірусу вже проходить у 41 країні світу.

    Нині по усьому світу було введено понад 24,7 мільйони доз вакцин проти коронавірусу. Про це свідчать дані, зібрані виданням Bloomerg.

    Оскільки усі затверджені нині вакцини є двовалентними й введення обох доз проходить з певним інтервалом, то можна напевно сказати, що вакцинувалось щонайменше 10 мільйонів людей.

    Отже, у яких країнах вакцинували найбільше людей:

    • Китай – 9 000 000;
    • США – 7 725 000;
    • Ізраїль – 1 692 000;
    • Велика Британія – 1 488 947;
    • ОАЕ – 1 020 349;
    • Росія – 800 000;
    • Італія – 583 050;
    • Німеччина – 532 878;
    • Канада – 294 280;
    • Іспанія – 277 976;
    • Польща – 198 78;
    • Саудівська Аравія – 130 000;
    • Данія – 112 427;
    • Аргентина – 107 542;
    • Румунія – 102 301.

    Китай та Росія дозволили вакцинацію вітчизняними препаратами до закінчення випробувань ще в липні та серпні 2020 року.

    Угоди про забезпечення доступу вакцин уклали багато країн. Згідно з підрахунками, вже відкладено 8,35 мільярдів доз. Теоретичного цього достатньо, аби охопити більш ніж половину населення планети. Але вакцини розподіляються нерівномірно. Так, заможні країни вже уклали великі угоди про постачання й навіть розпочали вакцинацію. А ось проблеми з фінансуванням й інші політичні труднощі ускладнюють доставку й закупівлю деяких препаратів у країнах третього світу. Окрім того, вимоги до зберігання препаратів ускладнюють їхню доставку до далеких частин світу.

    Деяким країнам, можливо, доведеться почекати до 2022 року або й ще довше, перш ніж розпочати імунізацію свого населення.

    Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

    Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

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    Теги: Росія Польща США Німеччина Ізраїль Канада медицина Китай Румунія Італія Данія Іспанія Саудівська Аравія Велика Британія ОАЕ щеплення вакцинація Аргентина
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