Вакцинація: які країни лідирують за кількістю щеплень від ковіду

Щеплення проти коронавірусу вже проходить у 41 країні світу

Наприкінці грудня 2021 року розпочалась найбільша в історії кампанія з вакцинації. Щеплення проти коронавірусу вже проходить у 41 країні світу.



Нині по усьому світу було введено понад 24,7 мільйони доз вакцин проти коронавірусу. Про це свідчать дані, зібрані виданням Bloomerg.



Оскільки усі затверджені нині вакцини є двовалентними й введення обох доз проходить з певним інтервалом, то можна напевно сказати, що вакцинувалось щонайменше 10 мільйонів людей.



Отже, у яких країнах вакцинували найбільше людей:

Китай – 9 000 000;

США – 7 725 000;

Ізраїль – 1 692 000;

Велика Британія – 1 488 947;

ОАЕ – 1 020 349;

Росія – 800 000;

Італія – 583 050;

Німеччина – 532 878;

Канада – 294 280;

Іспанія – 277 976;

Польща – 198 78;

Саудівська Аравія – 130 000;

Данія – 112 427;

Аргентина – 107 542;

Румунія – 102 301.

Китай та Росія дозволили вакцинацію вітчизняними препаратами до закінчення випробувань ще в липні та серпні 2020 року.



Угоди про забезпечення доступу вакцин уклали багато країн. Згідно з підрахунками, вже відкладено 8,35 мільярдів доз. Теоретичного цього достатньо, аби охопити більш ніж половину населення планети. Але вакцини розподіляються нерівномірно. Так, заможні країни вже уклали великі угоди про постачання й навіть розпочали вакцинацію. А ось проблеми з фінансуванням й інші політичні труднощі ускладнюють доставку й закупівлю деяких препаратів у країнах третього світу. Окрім того, вимоги до зберігання препаратів ускладнюють їхню доставку до далеких частин світу.



Деяким країнам, можливо, доведеться почекати до 2022 року або й ще довше, перш ніж розпочати імунізацію свого населення.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.