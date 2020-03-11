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    Шмигаль записав відеозвернення щодо коронавірусу: ми розуміємо, як діяти

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    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль - Шмигаль записав відеозвернення щодо коронавірусу: ми розуміємо, як діяти
    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

    Кабмін здатен мінімізувати поширення коронавірусу в країні, зазначив Шмигаль

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль записав відеозвернення, в якому сказав, що уряд контролює ситуацію навколо коронавірусу в Україні.

    За його словами, Кабмін здатен мінімізувати поширення коронавірусу в країні.

    «Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всі необхідні заходи з боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Ми розуміємо як діяти на кордонах, в аеропортах, у нас чіткі механізми, які мінімізують розповсюдження вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави і громадян України зможе протистояти світовому виклику», — заявив Шмигаль.

    Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією

    Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    Кабмін хвороби карантин уряд Денис Шмигаль ВООЗ
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