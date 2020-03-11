Шмигаль записав відеозвернення щодо коронавірусу: ми розуміємо, як діяти



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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Кабмін здатен мінімізувати поширення коронавірусу в країні, зазначив Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль записав відеозвернення, в якому сказав, що уряд контролює ситуацію навколо коронавірусу в Україні.

За його словами, Кабмін здатен мінімізувати поширення коронавірусу в країні.

«Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всі необхідні заходи з боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Ми розуміємо як діяти на кордонах, в аеропортах, у нас чіткі механізми, які мінімізують розповсюдження вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави і громадян України зможе протистояти світовому виклику», — заявив Шмигаль.

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.