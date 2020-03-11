Шмигаль записав відеозвернення щодо коронавірусу: ми розуміємо, як діяти
Кабмін здатен мінімізувати поширення коронавірусу в країні, зазначив ШмигальПрем'єр-міністр Денис Шмигаль записав відеозвернення, в якому сказав, що уряд контролює ситуацію навколо коронавірусу в Україні.
За його словами, Кабмін здатен мінімізувати поширення коронавірусу в країні.
«Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всі необхідні заходи з боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Ми розуміємо як діяти на кордонах, в аеропортах, у нас чіткі механізми, які мінімізують розповсюдження вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави і громадян України зможе протистояти світовому виклику», — заявив Шмигаль.
Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.
Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.
Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.