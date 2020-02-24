В Італії від коронавірусу померла четверта людина, заражених більше 200



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Фото: unsplash.com

Італія стала третьою країною у світі по швидкості розповсюдження коронавіруса

У результаті спалаху коронавірусу в Італії померла вже четверта особа, число заражених в Італії досягло. Про це пише італійське видання La Reppublica.

Повідомляється, що в Бергамо від коронавірусу помер 84-річний чоловік. Таким чином, кількість смертей від коронавірусу в Італії збільшилася до чотирьох: у всіх випадках це літні люди з раніше загостреною загальною клінічною картиною.

Всього в Італії підтверджено 212 випадків зараження коронавірусу, з них тільки в Ломбардії 165 випадків. На сьогодні Італія є третьою країною у світі по розповсюдженню інфекції після Китаю і Південної Кореї. Коментуючи надзвичайні заходи уряду прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що число заражених буде збільшуватися.

Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи.

Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - в якості запобіжного заходу.

Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу. Щоправда, через кілька годин Австрія зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вони приймають. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».