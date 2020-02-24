Спалах коронавірусу: у Південній Кореї зафіксували шостий летальний випадок



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Перший пацієнт в Південній Кореї помер від нового коронавірусу 20 лютого

Загалом наразі у Південній Кореї зареєстровано 556 випадків коронавірусу

У Південній Кореї померла шоста людина, заражена коронавірусом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на міністра охорони здоров'я країни.

Зазначається, що 23 лютого помер пацієнт медичного центру університету Донгук у місті Кьонджу, у якого діагностували коронавірус.

Загалом наразі у Південній Кореї зареєстровано 556 випадків коронавірусу. З них 309 пов’язані з релігійною групою Шінчонджі в Тегу.

Понад 9000 членів групи перебувають у самоізоляції та пройдуть тестування на китайський коронавірус.

Як відомо, перший пацієнт в Південній Кореї, який помер 20 лютого від нового коронавірусу, мав хронічну хворобу легенів і був госпіталізований протягом тривалого періоду.

22 лютого компанія Samsung Electronics закривала завод з виробництва смартфонів в Південній Кореї після того, як у одного з працівників виявили коронавірус.

До слова, у неділю в Ізраїлі на коронавірус захворів чоловік, якого нещодавно евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess.