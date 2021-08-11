Covid-19: за добу в Україні виявлено ще понад тисячу нових хворих
До лікарень із підтвердженням та підозрою на Covid-19 вчора потрапили 648 людей
За добу 10 серпня в Україні зафіксували 1122 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19, одужало від хвороби 1160 осіб. Загалом з початку пандемії в Україні виявили понад 2,26 хворих на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
«За даними Центру громадського здоров’я за добу 10 серпня в Україні зафіксовано 1122 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 31)», – йдеться у повідомленні.
У міністерстві додали, що за минулу добу:
- госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 648 осіб;
- летальних випадків – 25;
- одужало (особи) – 1160.
Так, найбільше нових випадків виявили у Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.
За добу протестували: методом ПЛР – 23633, методом ІФА – 8963, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20604.
Водночас за весь час пандемії в Україні:
- захворіло (особи) – 2261354;
- одужало (особи) – 2193752;
- летальних випадків – 53149;
- проведено ПЛР-тестувань – 11582812.
До слова, вчені виявили у пацієнтів з довгостроковими порушеннями пам'яті, які виникають після коронавірусної інфекції, збої в життєдіяльності деяких типів Т-клітин, що грають важливу роль в придбаному імунній відповіді.
Також зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності.
На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.
У Моршині, де дві третини населення щепили вакциною CoronaVac, другий місяць поспіль не зафіксовано жодного хворого на коронавірус.