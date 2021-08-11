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    Covid-19: за добу в Україні виявлено ще понад тисячу нових хворих

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    Найбільше нових заражень виявлено у Києві та Запорізькій області - Covid-19: за добу в Україні виявлено ще понад тисячу нових хворих
    Найбільше нових заражень виявлено у Києві та Запорізькій області
    Фото: slovoidilo.ua

    До лікарень із підтвердженням та підозрою на Covid-19 вчора потрапили 648 людей

    За добу 10 серпня в Україні зафіксували 1122 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19, одужало від хвороби 1160 осіб. Загалом з початку пандемії в Україні виявили понад 2,26 хворих на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    «За даними Центру громадського здоров’я за добу 10 серпня в Україні зафіксовано 1122 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 31)», – йдеться у повідомленні.

    У міністерстві додали, що за минулу добу:

    • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 648 осіб;
    • летальних випадків – 25;
    • одужало (особи) – 1160.

    Так, найбільше нових випадків виявили у Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

    За добу протестували: методом ПЛР – 23633, методом ІФА – 8963, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20604.

    Водночас за весь час пандемії в Україні:

    • захворіло (особи) – 2261354;
    • одужало (особи) – 2193752;
    • летальних випадків – 53149;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11582812.

    До слова, вчені виявили у пацієнтів з довгостроковими порушеннями пам'яті, які виникають після коронавірусної інфекції, збої в життєдіяльності деяких типів Т-клітин, що грають важливу роль в придбаному імунній відповіді.

    Також зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності.

    На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.

    У Моршині, де дві третини населення щепили вакциною CoronaVac, другий місяць поспіль не зафіксовано жодного хворого на коронавірус.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби щеплення коронавірус
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    Covid-19: за добу в Україні виявлено ще понад тисячу нових хворих